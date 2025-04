SIEL 2025. Prix du Maroc du Livre: les lauréats dévoilés

La liste des huit lauréats a été dévoilée par la présidente du jury, Rahma Bourqia, présidente du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Ainsi, le prix de la poésie a été attribué ex æquo à Mohamed Aziz Lahceini et à Idriss El Maliani, tandis que le prix de la narration a été remporté par Said Mountassib pour son livre «Hassae Bi Maddak el Ouard» (Soupe à la saveur de rose). Le prix du Maroc des sciences sociales a été décerné ex æquo à Hicham Erreguig («Le Mellah») et à Samir Ait Oumgha («L’eau et la ville en Afrique du Nord à l’époque romaine»).

Le prix de la traduction est revenu à Hassan Taleb, tandis que le prix de la culture amazighe a été attribué à Larbi Mamouch. Son collègue Fouad Azeroual a, quant à lui, remporté le prix de la littérature amazighe.

À noter que les femmes écrivaines ont brillé par leur absence: aucun des huit prix n’a été décerné à une femme.

Les ouvrages en langues étrangères (français, anglais, espagnol…) étaient également absents de la liste des lauréats.

Il convient de rappeler qu’un Conseil de gouvernement avait adopté un projet de décret modifiant et complétant celui portant création du Prix du Maroc du Livre, visant à renforcer cet important rendez-vous culturel en augmentant la valeur de la récompense à 200.000 dirhams, contre 120.000 dirhams auparavant pour chaque lauréat.