SIEL 2025: le Secrétariat général du gouvernement met l’accent sur la digitalisation et l’inclusion des personnes en situation de handicap

«Nous accueillons chaque jour près de 200 visiteurs sur notre stand, venus suivre une programmation riche et variée», a déclaré Chanaz Esskli, conseillère juridique au sein du Secrétariat général du gouvernement (SGG), dans une déclaration au 360. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours des conférences, notamment la digitalisation, le rôle de la gouvernance juridique dans l’amélioration de la législation, la législation à l’ère de l’Intelligence artificielle, ou encore l’approche systémique de l’ordre juridique national. Des experts de renom ont animé ces rencontres.

Mohamed El Yadini, également conseiller juridique, a souligné que «le cadre juridique national connaît des transformations majeures grâce à la transition numérique, qui renforce son efficacité et modernise les normes législatives». Cet atelier-débat visait à mettre en lumière le rôle central de la numérisation dans l’évolution du système juridique, en insistant sur la modernisation des mécanismes législatifs et leur adaptation aux mutations technologiques.

Concernant les personnes en situation de handicap, Chanaz Esskli a salué les efforts du SGG pour rendre ses publications accessibles, notamment grâce à l’intégration du braille pour les malvoyants et de la langue des signes pour les personnes sourdes. Elle a rappelé que le braille constitue un moyen de communication essentiel, utilisé dans de nombreux domaines – des mathématiques à la musique, en passant par l’architecture et la littérature.

Une autre conférence, animée par Nadir El Moumni, professeur de droit constitutionnel et de science politique à la faculté de droit de Rabat-Souissi, s’est penchée sur le thème «L’ordre juridique national: vers une approche systémique». Il y a mis en avant les enjeux de la production législative et réglementaire dans le cadre d’une conception systémique de l’action publique, tout en apportant un éclairage approfondi sur plusieurs dimensions théoriques, normatives et méthodologiques relatives à ces enjeux, à la lumière des grandes réformes juridiques en cours.