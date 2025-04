SIEL 2025: un colloque sur la promotion de la lecture en marge du salon, selon Mehdi Bensaïd

Dans une déclaration à Le360, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd. a affirmé son intention de prendre des initiatives pour encourager la lecture auprès d’un large public. Cette déclaration suivait une interrogation des députés sur les préparatifs de la 30ème édition du SIEL lors de la séance des questions orales.

«Pour la première fois, des assises pour la promotion de la lecture auront lieu en marge de l’évènement, duquel découleront des résolutions», a déclaré le ministre. Mehdi Bensaïd a également appelé les maisons d’édition à s’impliquer dans ce projet pour atteindre les objectifs fixés, et a encouragé les communes et les élus à collaborer pour doter chaque ville d’une bibliothèque.

Le ministre a également évoqué la récente participation réussie du Maroc en tant qu’invité d’honneur au Salon international du livre de Paris.

Lors de son entretien avec Le360, Mehdi Bensaïd a également abordé le thème de l’industrie cinématographique marocaine, soulignant que la production de films génère annuellement 1,5 milliard de dirhams grâce aux efforts gouvernementaux. Il s’est félicité du retour de la construction et de l’ouverture de salles de cinéma, avec environ 2,2 millions de spectateurs actuellement, notant un développement de la production nationale.

Lire aussi : SIEL 2025: les Marocains du monde et l’émirat de Sharjah à l’honneur

La 30ème édition du SIEL se tiendra à Rabat du 18 au 27 avril 2025, avec un hommage à l’émirat de Sharjah et aux Marocains du monde. L’édition 2025 accueillera quinze maisons d’édition de Sharjah et proposera de nombreux débats pour favoriser les échanges culturels entre écrivains et intellectuels marocains et émiratis, selon les organisateurs.

Cet événement littéraire réunira également 775 exposants de 51 pays, proposant aux visiteurs environ 100.000 titres dans tous les domaines de la connaissance et genres littéraires, a précisé Latifa Mouftakir, commissaire général du SIEL. Elle a ajouté qu’un programme riche prévoit en moyenne 26 activités quotidiennes animées par 762 intervenants.