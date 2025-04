SIEL 2025: les Marocains du monde et l’émirat de Sharjah à l’honneur

Le ministre de la Culture, Mehdi Bensaïd, a annoncé lundi lors d’une conférence de presse à la galerie Bab Rouah que l’émirat de Sharjah sera l’invité d’honneur du SIEL 2025 en raison des excellentes relations historiques, politiques et économiques unissant le Maroc à cet État des Émirats arabes unis. Il a également précisé que le salon se tiendra du 17 au 27 avril 2025 à l’espace OLM Souissi à Rabat.

La prochaine édition du Salon international du livre (SIEL) à Rabat verra la participation de quinze maisons d’édition de Sharjah et sera l’occasion de nombreux débats visant à «encourager les échanges culturels entre écrivains et intellectuels marocains et émiratis», d’après les organisateurs. Cet événement littéraire accueillera également 775 exposants de 51 pays, offrant aux visiteurs environ 100.000 titres couvrant «tous les champs de la connaissance et des genres littéraires», a précisé Latifa Mouftakir, commissaire général du SIEL. Elle a ajouté qu’une programmation riche prévoit en moyenne «26 activités par jour» animées par 762 intervenants.





À l’instar des précédentes éditions, le salon prévoit un programme dédié aux enfants et aux élèves avec la tenue de 712 activités dont 660 ateliers éducatifs. De plus, un espace mettra en valeur une collection imprimée des bandes dessinées inspirées de la célèbre série Les Schtroumpfs.

Selon Driss Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), cette édition du SIEL mettra aussi à l’honneur les Marocains du monde en reconnaissance de leur contribution au «rayonnement de l’identité marocaine au-delà des frontières». Le volet CCME de l’événement comprendra la participation de 172 invités, dont 72 femmes, venant de divers pays tels que les États-Unis, la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Canada, l’Italie, le Liban, la Guinée, Haïti, l’Irak, l’Espagne et l’Allemagne.

Cette édition rendra un hommage spécial à l’écrivain Driss Chraibi à l’occasion du 70ème anniversaire de la publication à Paris de son roman pionnier sur l’immigration, Les Boucs (1955), et en anticipation du centenaire de sa naissance en 2026. De plus, cette édition célébrera la femme écrivaine et proposera une rétrospective de films marocains fondateurs sur le thème de l’immigration.

L’édition 2024 du SIEL avait enregistré un succès remarquable avec plus de 316.000 visiteurs, soit une hausse de 32% par rapport à 2023. Plus d’1,1 million de livres avaient été vendus.