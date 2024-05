Rabat: plus de 316.000 personnes ont visité le SIEL 2024

Le succès grandissant du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) à Rabat est incontestable. Cette année, la grand-messe de l’édition et du Livre, délocalisée depuis trois ans sur le site de l’OLM Souissi dans la capitale du Maroc, a attiré plus de 316.000 visiteurs. «Cette édition a connu une affluence massive de visiteurs, une augmentation de 32% par rapport à l’édition précédente», indique le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le SIEL 2024, qui s’est tenu du 9 au 19 mai a connu la participation de 743 exposants issus de 48 pays, dont 290 exposants ayant participé de manière directe à cet événement, et 453 de manière indirecte. Ceci, sans oublier qu’environ 100.000 titres couvrant différents domaines de connaissances.

Le nombre d’activités culturelles a dépassé les 1.480, dont 320 ont été organisées directement par le ministère de la Culture ou en partenariat avec des centres de recherche et des institutions gouvernementales participantes.

Quant à la programmation culturelle, elle a été dense et variée, transformant les espaces du salon en un forum intellectuel et créatif impliquant des penseurs, des chercheurs, des romanciers et des poètes.

Côté programmation spécial enfants, un pavillon leur était dédié. Autour du thème «Le bonheur en couleur», plus de 10.000 ateliers jeunesse ont été organisés.

L’édition 2024 a également consacré un nouvel espace aux créations des célèbres dessinateurs des maisons d’édition Marvel et DC Comics. Plus de 51 activités y ont été organisées, bénéficiant directement à plus de 15.000 personnes.