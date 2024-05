Le débat sur le dialogue social s’invite au SIEL 2024

«Dialogue social: vers une approche renouvelée de la médiation politique», tel est le thème de la conférence prévue le samedi 10 mai en marge du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), à la salle Ofoq, à partir de 12h30. Organisé à l’initiative du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, ce panel verra la participation du ministre Younes Sekkouri, d’Abdallah Saaf, enseignant-chercheur et président du Centre d’études et de recherches en sciences sociales, ainsi que de Mohamed Tozi, enseignant-chercheur en sciences politiques et sociales.

La conférence intervient dans un contexte marqué par la signature, fin avril dernier, d’un accord social tripartite entre le gouvernement et les centrales syndicales. «Cet accord marque une avancée majeure, renforçant la pratique de la négociation collective et consolidant les relations entre les différents acteurs sociaux et économiques au Maroc. Il témoigne de l’engagement continu envers l’institutionnalisation du dialogue social, le positionnant comme un moteur central dans la gestion des enjeux contemporains», lit-on dans une note conceptuelle du ministère de l’Emploi.

Dans ce contexte, poursuit la même source, la conférence vise à favoriser une compréhension mutuelle des enjeux et des perspectives divergentes, alimentant ainsi la création de stratégies novatrices pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux.