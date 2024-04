Officiel: la hausse de 10% du SMIG et la revalorisation de 1.000 dirhams du salaire des fonctionnaires actées

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, lors de la signature de l'accord du 29 avril 2024 à Rabat.

C’est acté. Au bout d’un round de négociation mené depuis plus de deux semaines, et qui s’est poursuivi jusqu’à hier dimanche 28 avril, le gouvernement, le patronat et les principales centrales syndicales sont parvenus à un nouvel accord dans le cadre du dialogue social. Sa signature a eu lieu ce lundi 29 avril 2024 au siège de la chefferie du gouvernement, sous la présidence de Aziz Akhannouch.

Principale nouveauté, et c’est désormais officiel: une hausse de 10% du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans le secteur privé. Cette augmentation prendra effet en deux temps: +5% en janvier 2025, puis +5% en janvier 2026. À terme, le SMIG devrait ainsi passer à 3.422 dirhams, contre 3.111 dirhams actuellement.

Pour le salaire minimum dans le secteur agricole (SMAG), il a également été décidé d’opérer une hausse de 10% mais suivant un calendrier différent: +5% en avril 2025 et autant en avril de l’année suivante (2026).

+1.000 dirhams dans le secteur public

Pour le secteur public, la revalorisation de 1.000 dirhams pour les fonctionnaires a également été officialisée. Elle s’effectuera également en deux temps avec une première tranche prévue en juillet de cette année 2024 (500 dirhams) et une seconde attendue en juillet 2025. Ceci, à l’exception des fonctionnaires de l’Éducation nationale et des professionnels de la santé qui ont déjà bénéficié de l’augmentation lors des précédents rounds de dialogue social.

Autre mesure adoptée: un allégement de la pression fiscale sur les salaires. Le salaire mensuel brut exonéré d’impôts passera ainsi de 5.000 à 6.000 dirhams, alors que le taux maximal de l’impôt sur le revenu (IR) reculera d’un point, de 38% à 37%. Ce réaménagement se traduira par un gain variant entre 150 à 500 DH par mois pour les catégories de salariés concernées.

Concernant la réforme des retraites, rendez-vous a été pris pour septembre prochain, date de l’entame de discussions en profondeur entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ceci, dans la perspective d’une adoption lors de la session parlementaire d’octobre. Le principe de création de deux pôles (public-privé) a néanmoins été acté.

La loi sur la grève, elle, devra être adoptée cette même session d’avril. Le texte, déposé depuis quelques années au Parlement, devrait être amendé et non retiré.