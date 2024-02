Organisation du SIEL 2024: l’appel d’offres lancé, pour un budget de 45 millions de dirhams

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication vient de lancer un appel d’offres international pour le choix de l’agence événementielle chargée de l’organisation de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se déroulera du 9 au 19 mai 2024 à Rabat.

L’estimation du coût des prestations établie par le département de Mehdi Bensaïd est fixée à 45 millions de dirhams, et l’ouverture des plis est prévue le 29 mars à Rabat. Le prestataire choisi sera chargé de l’organisation complète de l’évènement. Il devra fournir son expertise, l’assistance technique nécessaire et l’accompagnement pour assurer le bon déroulement de l’évènement.

Pour rappel, l’organisation des deux précédentes éditions du SIEL a été assurée par l’agence Avant Scène, dirigée par Myriam Abikzer. La tenue de la 27ème édition de ce salon, installé dans la capitale depuis trois ans, avait coûté 22,9 millions de dirhams.

Durant les dix dernières années, le salon avait maintenu un taux de participation moyen de plus de 300 exposants directs et environ 50 pays représentés. Le fonds documentaire exposé comprend en moyenne plus de 100.000 titres par édition, et le nombre de visiteurs atteint environ les 500.000 personnes.