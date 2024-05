Au SIEL, Mouna Hachim présente son dernier ouvrage «Villes et villages du Maroc. Étymologie, histoire et légendes»

Mouna Hachim lors de la présentation, lundi 13 mai à Rabat, de son dernier ouvrage «Villes et villages du Maroc. Étymologie, histoire et légendes», dans le cadre des activités de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Publié en français avec le soutien du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), le dernier ouvrage intitulé «Villes et villages du Maroc. Étymologie, histoire et légendes» de Mouna Hachim, qui se présente sous la forme pratique d’un dictionnaire, tente de livrer des pans essentiels à la compréhension de l’histoire du Maroc sous le prisme de la toponymie.

Avec plus de 460 entrées listées alphabétiquement, il couvre toutes les régions du Maroc mêlant histoire, étymologie et ethnologie. En plus, l’auteure a enrichi son livre de contes mythiques et de récits populaires passionnants. S’exprimant sur les raisons qui l’ont poussé à écrire ce livre, Mouna Hachim a indiqué que sa passion pour le voyage à travers le Royaume et ses nombreuses visites aux villes et villages du Maroc ont suscité sa curiosité pour tout savoir sur l’origine des noms de ces villes et villages.

«Tout cela m’a poussé à explorer les méandres de l’histoire à la recherche de réponses (...) C’était un sujet scientifique aux multiples dimensions de recherche, qui doit être étudié sous tous les angles», a dit l’écrivaine, ajoutant avoir suivi une méthodologie scientifique «minutieuse dans le processus de recherche et de documentation en adoptant une approche historique, anthropologique et géographique».

Pour elle, «Villes et villages du Maroc. Étymologie, histoire et légendes» se veut un jalon supplémentaire dans son projet intellectuel visant à présenter l’histoire du Maroc qui s’étend sur plusieurs siècles. L’ouvrage vise à montrer la profondeur historique de la civilisation marocaine à travers une documentation historique précise d’événements réels, a-t-elle dit.

Titulaire d’un Diplôme des études approfondies (DEA) en littérature comparée de l’Université Hassan II de Casablanca, Mouna Hachim est une romancière, essayiste et chercheuse en histoire. Auteure prolifique, elle a publié plusieurs ouvrages dont «Les Enfants de la Chaouia», «Dictionnaire des noms de famille du Maroc», «Histoire inattendue du Maroc», «Les Manuscrits perdus» et «Ben Toumert ou le dernier jour des voilés». Elle a également participé à des émissions radiophoniques et télévisées et à des documentaires axés sur le patrimoine culturel et architectural et la généalogie au Maroc.