Le président français Emmanuel Macron visite le pavillon du Maroc au Festival du livre de Paris

Le président français Emmanuel Macron, entouré de Rachida Dati, ministre française de la Culture, et Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lors de sa visite au pavillon du Maroc au Festival du Livre de Paris, le 11 avril 2025.

Le président français Emmanuel Macron a visité, ce vendredi 11 avril, le pavillon du Maroc, invité d’honneur du Festival du livre de Paris, qui se tient jusqu’au 13 avril au Grand Palais de la capitale française. Accompagné de Rachida Dati, ministre française de la Culture, le chef de l’État a été accueilli à son arrivée par Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que par Samira Sitaïl, ambassadrice du Royaume à Paris.

Après avoir écouté les hymnes nationaux de la France et du Maroc, interprétés par la chanteuse marocaine Nabila Maan, Emmanuel Macron a visité les différentes sections du pavillon marocain, conçu comme un espace immersif célébrant la richesse et la diversité de la littérature marocaine, et échangé notamment avec des éditeurs et des auteurs.

Dans une déclaration aux médias au terme de cette visite, le président français s’est dit «fier» et «heureux» d’accueillir le Maroc en tant qu’invité d’honneur, et félicité d’une relation franco-marocaine «sensible, profonde et amoureuse», exprimant ses remerciements au roi Mohammed VI. «Nous sommes heureux de voir le Maroc invité d’honneur du Festival du livre, et merci à Sa Majesté le Roi qui en a donné l’impulsion», a-t-il affirmé.

Le président a également tenu à remercier le ministre de la Culture et l’ensemble des éditeurs, éditrices et auteurs marocains, qui «honorent ce dialogue permanent entre nos poètes, nos romanciers et nos intellectuels».

Érigé sur une superficie de 330 m2, le pavillon du Maroc au Festival du livre de Paris propose cinq espaces thématiques. Il s’agit de l’espace de l’Histoire maritime, offrant une plongée dans le passé maritime du Maroc, avec cartes anciennes et récits de navigateurs; de l’espace Hiwar, lieu d’échanges entre éditeurs, auteurs et public; de l’espace Dédicaces, lieu de rencontres et de signatures avec les auteurs marocains; l’espace; et enfin l’espace Éditeurs et Librairie.