Salon du livre: l’Unesco invité d’honneur de la 29ème édition

S’exprimant lors d’une conférence de presse, tenue au siège de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, le ministre a dévoilé le nom de l’hôte d’honneur de cet évènement qui se tiendra du 10 au 19 mai à Rabat.

Cet invité d’honneur n’est autre que l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), un témoignage qui «traduit l’adhésion du Maroc aux valeurs humaines universelles portées par l’organisation», selon Mehdi Bensaid. La 29ème édition du salon -qui aspire à dépasser le record de 500.000 visiteurs enregistrés en 2023- offrira au public, surtout les jeunes, la possibilité de découvrir, d’acheter et de lire près de 100.000 titres embrassant les divers domaines de la pensée et de la littérature.

Selon les organisateurs, cette foire du livre prévoit 743 exposants, dont 290 exposants directs et 453 exposants indirects. Lors de la conférence, le ministre de la Culture a mis en valeur les efforts qu’il mène pour encourager la lecture auprès du public en particulier chez les jeunes. «Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que les Marocains lisent peu, mais je peux vous dire qu’ils lisent de plus en plus», a affirmé le ministre avant d’estimer que le Salon du livre est «un précieux espace» pour encourager et promouvoir la lecture. Mehdi Bensaid a annoncé le lancement du projet dit des «deux BiblioBus», deux bibliothèques ambulantes qui sillonneront les villes et les campagnes afin d’inciter les jeunes à la lecture.

Lors du salon, un hommage particulier sera rendu à la lauréate du Prix Ivoire, Jennifer Richard (Guadeloupe) pour son roman «Notre Royaume n’est pas de ce monde» (paru aux éditions Albin Michel). L’écrivaine fera un déplacement à Rabat à l’occasion du SIEL 2024.

Interrogé par Le360 sur la participation des pays africains à cette 29ème édition du SIEL, Mehdi Bensaid a rappelé que l’Afrique compte depuis l’édition 2023 un espace permanent dédié à la création littéraire et culturelle des pays africains.

D’autre part, un riche programme d’activités culturelles animera cette édition avec pas moins de 241 activités culturelles prévues: conférences, rencontres d’auteurs et cérémonies d’hommage en l’honneur d’éminentes figures de la littérature marocaine...

L’espace enfant aura également droit de cité et propose des ateliers artistiques et scientifiques en introduisant un nouvel espace dédié aux «super-héros». D’après les organisateurs, des ateliers seront animés par des illustrateurs de renom et des célébrités du monde de la bande dessinée, comme Marvel et DC Comics.

La même source a mis en relief «l’importance du partenariat entre le ministère de la Culture, le conseil régional de Rabat, la wilaya de Rabat et les autres acteurs impliqués dans l’organisation de cet évènement phare de la saison culturelle du Maroc». Le budget réservé au SIEL 2024 par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication se chiffre à plus de 41 millions de dirhams.