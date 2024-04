Oujda abrite la 4ème édition du Salon maghrébin du livre du 17 au 21 avril avec la participation de 50 éditeurs

Placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cette 4ème édition du Salon maghrébin du livre présente un riche programme d’activités culturelles et artistiques. Le Mali a été choisi comme pays d’honneur à cette foire du livre dont l’ouverture officielle aura lieu le 17 avril sur la place du 3 Mars et au théâtre Mohammed V, ont indiqué les organisateurs lors d’une conférence de presse tenue le mercredi 3 avril à Rabat.

L’ouverture de ce salon du livre sera présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, selon la même source.

Durant quatre journées, des conférenciers débattront à l’occasion de tables rondes arabophones, amazighophones et francophones autour de thématiques diverses: «Écrire le temps», «Le temps de l’Islam», «Diasporas et migrations», «La numérisation du monde», «Décoloniser l’esprit pour décoloniser les savoirs», «À quoi sert la poésie en temps de crise», «Littératures africaines», «La nouvelle dans le monde arabe», «Le roman entre langue et société», «Le traducteur comme voyageur»…

Comme pour les éditions précédentes, une grande exposition d’artistes de la région et du continent africain se tiendra dans la galerie d’art Moulay El Hassan, sur le thème «L’écriture artistique et le temps». Des conférences seront aussi organisées hors murs, dans divers espaces de la ville, dans des institutions universitaires, éducatives ainsi que dans les locaux de la prison civile, à la rencontre d’un large public.