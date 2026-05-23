Hausse des prix du kérosène: Royal Air Maroc annonce la suspension provisoire de certaines lignes aériennes

Cette hausse exceptionnelle des charges d’exploitation impacte fortement l’ensemble du secteur aérien mondial et a conduit plusieurs compagnies aériennes à revoir leur programmation de vols et à adapter temporairement leurs capacités, indique la compagnie aérienne dans un communiqué. Dans ce cadre, la compagnie nationale annonce la suspension provisoire des lignes suivantes:

- Casablanca – Bangui

- Casablanca – Brazzaville

- Casablanca – Kinshasa

- Casablanca – Douala

- Casablanca – Yaoundé

- Casablanca – Libreville

- Tanger – Malaga

- Tanger – Barcelone

- Marrakech – Lyon

- Marrakech – Bordeaux

- Marrakech – Marseille

- Marrakech – Bruxelles

Royal Air Maroc mettra en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d’accompagner les clients concernés par ces suspensions et de limiter au maximum les désagréments occasionnés.

La compagnie nationale suit avec une grande attention l’évolution de la situation internationale et s’emploiera à rétablir progressivement ces lignes dès que les conditions opérationnelles et économiques le permettront, conclut le communiqué.