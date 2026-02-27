Société

Tempête: tous les vols de Royal Air Maroc vers Laâyoune annulés ce vendredi

Des avions de la compagnie nationale Royal Air Maroc sur le tarmac de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca.

Les vols de la compagnie nationale Royal Air Maroc à destination de Laâyoune, programmés ce vendredi 27 février 2026, ont tous été annulés en raison d’une forte tempête, apprend Le360 de source autorisée au sein de la compagnie.

Au total, quatre vols étaient prévus vers la capitale du Sahara marocain, au départ de Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir. Les conditions météorologiques particulièrement défavorables ont contraint la compagnie à annuler l’ensemble de ces liaisons aériennes.

Selon la même source, la compagnie a initialement tenté de maintenir son programme de vols dans l’espoir d’une amélioration de la situation météorologique. Toutefois, face à la persistance de la tempête, la décision d’annulation a été prise à la dernière minute.

Un des vols, celui reliant Rabat à Laâyoune et ayant décollé vers 12h10, a même dû faire demi-tour alors que l’appareil se trouvait à proximité d’Agadir, l’équipage ayant été contraint de rebrousser chemin et de regagner l’aéroport de Rabat en raison de conditions météorologiques défavorables à l’atterrissage.

Lire aussi : Alerte Météo. Fortes rafales de vent avec tempête de sable ou de poussières de jeudi à vendredi dans plusieurs provinces

Le deuxième vol, qui devait décoller de Casablanca à 15h25, a lui aussi été annulé, tout comme le troisième, programmé au départ d’Agadir à 17h00, ainsi que celui prévu depuis Marrakech à la même heure. La priorité reste la sécurité des passagers et de l’équipage, insiste-t-on. Dans ces conditions météorologiques extrêmes, il était impossible d’opérer les vols en toute sécurité.

Selon les règles internationales du transport aérien, lorsqu’une annulation est due à un cas de force majeure, comme une tempête, les compagnies aériennes ne sont pas tenues de prendre en charge les frais d’hébergement ou de restauration des passagers. En revanche, elles doivent assurer leur acheminement dès que les conditions permettront la reprise normale du trafic aérien.

Par ailleurs, l’incertitude demeure quant aux vols programmés pour demain, samedi 28 février. La situation météorologique reste instable et l’évolution des conditions dans la région de Laâyoune déterminera le maintien ou non des liaisons prévues.

