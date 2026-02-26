Société

Alerte Météo. Fortes rafales de vent avec tempête de sable ou de poussières de jeudi à vendredi dans plusieurs provinces

Tempête de sable.

De fortes rafales de vent avec tempête de sable ou de poussières sont prévues, de jeudi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Le 26/02/2026 à 15h45

Ainsi, ce phénomène (95-110 km/h) est attendu de jeudi à 11h30 à vendredi à 09h00 dans les provinces d’Al Haouz et Taroudant, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De même, de fortes rafales de vent oscillant entre 75 et 95 km/h devraient toucher durant la même période les provinces de Chichaoua, Inezgane-Ait Melloul, Sidi Ifni, Tiznit, Guelmim, Tata, Azilal, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Ouarzazate, Tanger-Assilah et Fahs-Anjra, a ajouté la même source.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75 à 95 km/h) avec tempête de sable ou de poussières sont prévues vendredi de 07h00 à 23h00 dans les provinces de Tan-Tan, Assa-Zag, Boujdour, Laayoune, Tarfaya et Es-Semara, a-t-on poursuivi.

