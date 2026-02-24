Société

Alerte météo. Fortes rafales de vent avec tempête de sable et chasse-poussières de jeudi à vendredi dans certaines provinces

Une manche à air indiquant de fortes rafales de vent. (Photo d'illustration)

De fortes rafales de vent avec tempête de sable et chasse-poussières sont prévues, de jeudi à vendredi, dans certaines provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/02/2026 à 16h36

De fortes rafales de vent avec tempête de sable (90-100 km/h) sont attendues de jeudi à 09h00 à vendredi à 09h00 dans les provinces de Chtouka-Ait Baha, Taroudant, Tiznit, Tata, Agadir Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul, Guelmim et Sidi Ifni, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De fortes rafales de vent avec chasse-poussières (80-90 km/h) sont également attendues jeudi de 09h00 à 23h00 dans les provinces de Chichaoua, Al Haouz et Ouarzazate, ajoute la même source.

#vent#tempête de sable#chasse-poussières

