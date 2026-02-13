Société

Alerte météo. Fortes pluies, chutes de neige et fortes rafales de vent de vendredi à samedi

Chutes de neige dans province d'Azilal, dans le Haut-Atlas.

De fortes pluies avec orages et risque de grêle, des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont prévues, de vendredi à samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/02/2026 à 18h57

Ainsi, de fortes pluies avec orages (40 à 65 mm) et risque de grêle sont attendues de vendredi (12h00) à samedi (06h00) dans les provinces de Fahs-Anjra, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tetouan, Mdiq-Fnideq, Taounate, Taza, Chefchaouen, Al Hoceima et Larache, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (30 à 40 mm) concernera les provinces de Benslimane, Khouribga, Azilal, Khenifra, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub, Béni Mellal, Driouech, Khémisset, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Mèknes, Guercif, El Hajeb, Ifrane, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Kénitra.

Pour la même période, le même phénomène avec une pluviométrie allant de 20 à 30 mm est prévu dans les provinces de Berkane, Taourirt, Oujda-Angad, Nador et Jerada.

Par ailleurs, des chutes de neige allant de 20 à 40 cm à partir de 1400m sont attendues de vendredi (12h00) à samedi (18h00) dans les provinces de Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Azilal, Beni Mellal, Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Ifrane et Khenifra.

Ce même phénomène (10 à 20 cm) touchera vendredi de 12h00 à 18h00 les provinces d’Al Hoceima et Taourirt.

En outre, de fortes rafales de vent allant de 80 à 100km/h sont attendues de vendredi de 12h00 à 23h00 dans les provinces de Berkane, Oujda-Angad, Ouarzazate, Tata, Al Hoceima, Nador, Ifrane, Taounate, Tinghir, Taroudant, Errachidia, Sefrou, Figuig, Zagora, Taza, Guercif, Boulemane, Midelt, Driouch, Taourirt et Jerada.

Le même phénomène (75 à 85 km/h) est attendu de vendredi (12h00) à samedi (06h00) dans les provinces de Fahs-Anjra, Salé, Fès, Moulay Yacoub, Rabat, Ouezzane, Skhirate-Témara, Azilal, Béni Mellal, Meknès, Khémisset, Sidi Ifni, Kénitra, Tétouan, Mdiq-Fnideq, Tanger-Asilah, El Hajeb, Khénifra, Benslimane, Mohammedia, Guelmim, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Larache, Chefchaouen, Al Haouz et Tiznit. Il est également prévu samedi de 06h00 à 23h00 dans les provinces de Chichaoua et Essaouira.

Par Le360 (avec MAP)
