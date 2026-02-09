Société

Alerte météo. Fortes pluies, averses orageuses et rafales de vent, lundi et mardi, dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritant de la pluie à Fnideq. . Fadel Senna / AFP

De fortes pluies, des averses orageuses avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont prévues, lundi et mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/02/2026 à 13h02

De fortes pluies et des averses orageuses avec risque de grêle (40 à 60 mm) sont attendues de lundi à 11h00 à mardi à 12h00 dans les provinces de Tanger-Assilah, M’Diq-Fnideq, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Tétouan, Larache et Ouezzane, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène avec des pluviométries entre 25 et 30 mm est également prévu, lundi de 11h00 à 23h00, à Kénitra, Taounate, Sidi Kacem, Taza et Al Hoceima.

Aussi, de fortes rafales de vent (75 à 80 km/h) sont prévues lundi, de 11h00 à 19h00, à Taza, Guercif, Taourirt, Boulemane, Figuig et Midelt.

