Barrage «Chefchaouen»: avec 12 millions de mètres cubes, l’ouvrage atteint sa capacité maximale grâce aux dernières pluies

Le barrage Chefchaouen a atteint son niveau maximal grâce aux récentes pluies. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 21/01/2026 à 11h40

VidéoLes pluies abondantes qui se sont abattues sur la province de Tétouan depuis décembre ont eu un impact direct et positif sur les retenues d’eau de plusieurs barrages, grands et petits, implantés sur le territoire provincial. Parmi les plus concernés figurent les barrages Charif Al Idrissi, Nakhla et surtout le barrage de Chefchaouen, dont la retenue s’est remplie entièrement dans des délais exceptionnels.

Grâce aux importantes précipitations enregistrées depuis le mois de décembre dernier dans les montagnes de Tétouan et ses environs, plusieurs barrages de la province ont vu leur niveau de remplissage progresser significativement. À Chefchaouen, le barrage du même nom a atteint sa pleine capacité en un temps record, renforçant ainsi la sécurité hydrique de la région, aussi bien pour l’alimentation en eau potable que pour l’agriculture.

«La retenue du barrage a atteint son niveau maximal dès le 21 décembre et la station hydrométéorologique du barrage a enregistré des précipitations importantes dépassant les 200 millimètres», annonce Saïd El Ghrib, responsable du barrage de Chefchaouen, ajoutant que ces pluies ont constitué un apport déterminant pour le remplissage rapide de l’ouvrage.

Selon le responsable, «les apports en eau enregistrés ont dépassé les 5 millions de mètres cubes», une quantité qui, souligne-t-il, «a eu un effet très positif sur le niveau de la retenue depuis cette période». Ces volumes ont permis au barrage de retrouver un niveau de stockage optimal après une phase marquée par les tensions hydriques.

«La retenue du barrage s’étend sur une superficie de plus de 68 hectares avec une capacité de stockage estimée à 12 millions de mètres cubes», rappelle Saïd El Ghrib. Il ajoute que cette infrastructure hydraulique est destinée à l’alimentation en eau potable de la ville de Chefchaouen ainsi que des centres ruraux avoisinants tout en assurant l’irrigation des périmètres agricoles situés en aval du barrage, sur une superficie d’environ 500 hectares.

Les récentes pluies ont eu un impact positif sur les barrages de la région du nord notamment celui de Chefchaouen. (S.Kadry/Le360). سعيد قدري

S’agissant de l’origine des apports hydriques récents, le responsable de l’infrastructure hydraulique précise que «les volumes enregistrés jusqu’à aujourd’hui proviennent principalement des eaux de l’oued Moulay Bouchta, en provenance de la commune d’Al Hamra relevant de la province de Tétouan», auxquels s’ajoutent «plusieurs affluents, dont l’oued Bouchaib Erdifen», confirme-t-il.

Lire aussi : Voici où en est le taux de remplissage des barrages après les dernières précipitations

Porté par les précipitations soutenues observées depuis une semaine dans les reliefs de la province de Tétouan, le barrage de Chefchaouen a ainsi renforcé de manière significative sa réserve en eau. Une évolution qui revêt une importance particulière au regard des rôles stratégiques que joue cet ouvrage hydraulique vital pour la province de Tétouan ces dernières années.

«Grâce à sa capacité de stockage, le barrage de Chefchaouen contribue non seulement à la protection des zones situées en aval contre les risques d’inondation, mais participe également à la satisfaction des besoins agricoles et à l’approvisionnement régulier des populations en eau potable» conclut Saïd El Ghrib, responsable du barrage.

