Economie

Oued El Makhazine, le plus grand barrage du nord du Maroc atteint 100% de remplissage

Le barrage Oued El Makhazine. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 15/01/2026 à 10h09

VidéoSuite aux précipitations exceptionnelles enregistrées ces dernières semaines, le barrage Oued Al Makhazine, le plus grand du nord du Maroc, a atteint un taux de remplissage maximal. Une situation qui renforce considérablement la sécurité hydrique de plusieurs provinces de la région.

Le taux de remplissage du barrage Oued El Makhazine, situé dans la périphérie de la ville de Ksar El Kébir, atteint 100% depuis près de deux semaines, à la suite d’importantes précipitations enregistrées dans la région. En moins de 72 heures, les pluies ont dépassé les 100 millimètres, touchant aussi bien la zone du barrage que les régions avoisinantes.

S’étendant sur près de 28 kilomètres, de Ketama Ahl Srif jusqu’à la région d’Asjen, dans la périphérie de Ouazzane, le barrage Oued El Makhazine joue un rôle stratégique dans la sécurisation des ressources hydriques. Cette situation a renforcé l’approvisionnement en eau des provinces de Ouazzane, Ksar El Kébir, ainsi que des plaines d’Ouamra et de Larache, suscitant une grande satisfaction parmi les habitants.

«Ce taux de remplissage exceptionnel est le résultat des précipitations enregistrées depuis le début de la saison agricole. Le cumul pluviométrique a dépassé 480 millimètres, générant des apports en eau estimés à 215 millions de mètres cubes dirigés vers le barrage», déclare Mohammed Nami, responsable du barrage dans une déclaration pour Le360.

سد وادي المخازن

La même source précise que, depuis le 5 janvier 2026, le barrage maintient un niveau de remplissage total correspondant à la capacité maximale de sa retenue. Cette montée rapide des eaux s’explique par la contribution de plusieurs affluents hydrauliques, notamment ceux provenant de l’oued Loukkos, de cours d’eau secondaires issus des montagnes des provinces de Ouazzane et de Larache, ainsi que du massif du Rif.

Lire aussi : Barrages remplis à 46% contre 28% un an plus tôt: le Maroc sort du cycle de sécheresse, selon Nizar Baraka

Concernant la gestion des excédents d’eau, Mohammed Nami a souligné que le déversement du surplus se fait conformément à des règles strictes. Celui-ci est évacué de manière contrôlée à travers le lit de l’oued via la station de production hydroélectrique située en aval du barrage, dans le strict respect des normes de gestion durable des ressources en eau.

Par Said Kadry
Le 15/01/2026 à 10h09
#Oued El Makhazine#Barrage#Nord du Maroc#Ksar El Kebir#Tanger-Tétouan Al-Hoceima#Pluies

