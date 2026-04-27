Le Maroc se dote d’un think tank juridique pour encadrer la révolution numérique

À l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit les frontières du droit et où les données deviennent un enjeu stratégique, le Maroc franchit une nouvelle étape dans la régulation de son écosystème numérique. «L’Association des spécialistes du droit numérique et des données (APDND) vient d’être officiellement lancée, avec pour mission de structurer un cadre juridique adapté aux défis technologiques contemporains», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 28 avril. Dans un paysage marqué par l’essor des algorithmes, la protection des données et la souveraineté numérique, cette initiative vise à concilier innovation et sécurité juridique, tout en positionnant le pays comme un acteur clé de la gouvernance digitale en Afrique.

Face à l’accélération de la transformation numérique, les questions juridiques se multiplient: comment encadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle sans étouffer l’innovation? Quels garde-fous mettre en place pour protéger les données personnelles dans un monde de plus en plus connecté? Comment garantir la sécurité des transactions en ligne tout en favorisant l’émergence de nouveaux modèles économiques? Autant d’enjeux que l’APDND entend aborder en fédérant juristes, universitaires et professionnels du secteur autour d’une réflexion collective.

L’association se présente comme un laboratoire d’idées où se croisent expertise juridique et prospective technologique, lit-on dans Les Inspirations Eco. Son ambition ? Devenir un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des acteurs économiques, en proposant des analyses pointues et des recommandations concrètes pour adapter le droit marocain aux réalités du numérique. «Notre objectif est de contribuer à l’émergence d’un cadre juridique clair, protecteur et propice à l’innovation», explique-t-elle dans un communiqué, soulignant la nécessité d’une régulation à la fois souple et robuste, capable d’évoluer au rythme des avancées technologiques.

«Parmi ses priorités figure la construction d’une jurisprudence nationale en matière de droit numérique, un domaine encore en friche au Maroc», écrit Les Inspirations Eco. Dans un contexte où les décisions judiciaires peinent à suivre le rythme des innovations, l’APDND entend combler ce vide en accompagnant l’élaboration de référentiels adaptés aux spécificités locales. Une démarche qui s’inscrit dans une dynamique plus large, portée par des institutions comme la Commission nationale de contrôle de la protection des données (CNDP).

Pour marquer ses débuts, l’association organise une table ronde sur «L’intelligence artificielle et le rôle du droit dans la construction d’une innovation responsable». Un thème d’actualité, alors que les débats sur la régulation de l’IA gagnent en intensité à travers le monde. L’objectif est de dégager des pistes pour un encadrement équilibré, capable de préserver les droits fondamentaux tout en permettant au Maroc de tirer pleinement parti des opportunités offertes par ces technologies.

À plus long terme, l’APDND ambitionne de s’imposer comme un acteur incontournable du débat public sur le numérique. En créant des espaces d’échange entre juristes, régulateurs et professionnels du secteur, elle entend favoriser une approche cohérente et proactive des enjeux digitaux. Une démarche essentielle pour un pays qui mise sur le numérique comme levier de développement économique et social, mais qui doit encore renforcer ses mécanismes de protection et de régulation pour en faire un véritable atout.