Casablanca mobilise des engins amphibies pour nettoyer ses plages

Opération de désinfection des plages de Casablanca à l’approche de l’été à l’aide d’engins amphibies. (S.Bouchrit/Le360)

La commune de Casablanca, en coordination avec Casablanca Baia, société de développement local (SDL) chargée de la propreté et de l’hygiène dans la ville ainsi que de la maintenance de ses espaces verts, a déployé des équipes de terrain et des moyens techniques destinés à assurer la salubrité des plages et des espaces fréquentés par les vacanciers.

Selon Noufissa Rahmane, vice-présidente de la commune de Casablanca chargée de la santé, cette campagne s’inscrit dans une démarche préventive visant à offrir aux estivants un cadre propre et sécurisé. «Nous travaillons à mettre en place un environnement sain et propre pour les vacanciers. Pour cela, nous avons mobilisé tous les moyens nécessaires ainsi que les équipes de terrain afin de traiter les différents foyers favorisant la prolifération des insectes», a-t-elle indiqué.

La responsable souligne que cette opération intervient dans un contexte marqué par la hausse des températures, un facteur propice à la multiplication des insectes et des rongeurs. Les interventions ciblent ainsi les zones à risque afin de limiter les nuisances et de préserver les conditions d’hygiène sur le littoral.

Par ailleurs, Noufissa Rahmane a tenu à rassurer les habitants et les visiteurs quant aux produits utilisés dans le cadre de cette campagne, en précisant qu’ils respectent les normes sanitaires en vigueur. «Les substances employées ne présentent aucun danger pour la santé des citoyens», a-t-elle assuré.

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Pour mener ces interventions, la SDL s’est récemment dotée de nouveaux équipements spécialisés, notamment deux engins amphibies destinés à opérer dans les endroits où les conditions de terrain compliquent le travail des équipes.

Désinfection de la plage Nahla à Casablanca (S.Bouchrit/Le360). . سعيد بوشريط

«Nous disposons de deux engins de ce type, que nous avons introduits il y a environ trois mois. Nous les utilisons principalement dans les zones boueuses et les milieux humides, notamment sur certaines portions du littoral», précise Mohamed Haris, de la société Casablanca Baia.

Il explique que ces équipements sont conçus pour évoluer dans des environnements difficiles d’accès, tels que les marécages, les zones stagnantes ou les secteurs humides susceptibles de favoriser la prolifération des insectes.

Ils sont équipés, ajoute-t-il, d’un système de pulvérisation intégré permettant la diffusion ciblée des produits de traitement.