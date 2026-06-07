Rabat: la plage des Oudayas se pare de parasols en palmier pour l’été

Parasols en feuilles de palmier, douches publiques et nouveaux équipements: la plage des Oudayas se prépare à accueillir les estivants dans les meilleures conditions. (Y.Mannan/Le360)

À l’approche de la saison estivale, la plage des Oudayas à Rabat affiche un nouveau visage. Pour la première fois, la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra y a déployé de nombreux parasols en feuilles de palmier, mis gratuitement à la disposition des visiteurs afin d’améliorer leur confort et valoriser cet espace balnéaire très fréquenté.

Sur cette plage emblématique de la capitale, les structures installées par les autorités couvrent désormais une large partie du littoral. Si certains estivants continuent de venir avec leurs propres parasols, les nouveaux équipements offrent une solution accessible à tous, sans frais supplémentaires.

Selon des témoignages recueillis sur place, des loueurs de parasols poursuivent néanmoins leur activité, contrairement à certaines plages de Casablanca où cette pratique a récemment été interdite dans le cadre des opérations de libération du domaine public maritime.

Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large d’aménagement et de modernisation de la plage des Oudayas. Le site a été doté de plusieurs infrastructures destinées à améliorer l’expérience des visiteurs, notamment des douches publiques, des cafés et restaurants ainsi que des espaces dédiés aux activités nautiques.

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Côté sécurité, la plage est désormais équipée d’un système de vidéosurveillance destiné à veiller au bon déroulement de la saison estivale et à renforcer la tranquillité des visiteurs.

Entre ses nouvelles infrastructures, son sable fin et la vue imprenable qu’elle offre sur l’Atlantique, la baie des Oudayas s’impose plus que jamais comme l’une des destinations balnéaires les plus prisées de Rabat, attirant chaque année davantage de touristes marocains et étrangers.