Société

Rabat: la plage des Oudayas se pare de parasols en palmier pour l’été

Parasols en feuilles de palmier, douches publiques et nouveaux équipements: la plage des Oudayas se prépare à accueillir les estivants dans les meilleures conditions. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/06/2026 à 13h58

VidéoDes rangées de parasols en feuilles de palmier offrant une ombre naturelle aux baigneurs, de nouvelles infrastructures et un dispositif de sécurité renforcé: à l’approche de l’été, la plage des Oudayas à Rabat se dote de nouveaux atouts pour accueillir les estivants dans les meilleures conditions.

À l’approche de la saison estivale, la plage des Oudayas à Rabat affiche un nouveau visage. Pour la première fois, la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra y a déployé de nombreux parasols en feuilles de palmier, mis gratuitement à la disposition des visiteurs afin d’améliorer leur confort et valoriser cet espace balnéaire très fréquenté.

Sur cette plage emblématique de la capitale, les structures installées par les autorités couvrent désormais une large partie du littoral. Si certains estivants continuent de venir avec leurs propres parasols, les nouveaux équipements offrent une solution accessible à tous, sans frais supplémentaires.

Selon des témoignages recueillis sur place, des loueurs de parasols poursuivent néanmoins leur activité, contrairement à certaines plages de Casablanca où cette pratique a récemment été interdite dans le cadre des opérations de libération du domaine public maritime.

Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large d’aménagement et de modernisation de la plage des Oudayas. Le site a été doté de plusieurs infrastructures destinées à améliorer l’expérience des visiteurs, notamment des douches publiques, des cafés et restaurants ainsi que des espaces dédiés aux activités nautiques.

Lire aussi : Rabat: la plage des Oudayas prise d’assaut sous l’effet de la chaleur

Côté sécurité, la plage est désormais équipée d’un système de vidéosurveillance destiné à veiller au bon déroulement de la saison estivale et à renforcer la tranquillité des visiteurs.

Entre ses nouvelles infrastructures, son sable fin et la vue imprenable qu’elle offre sur l’Atlantique, la baie des Oudayas s’impose plus que jamais comme l’une des destinations balnéaires les plus prisées de Rabat, attirant chaque année davantage de touristes marocains et étrangers.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/06/2026 à 13h58
#Rabat#Aménagement#Plage#Oudayas#Infrastructures#Sécurité

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