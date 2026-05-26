Société

Rabat: à 40°C à l’ombre, la plage seul refuge

La plage de Rabat à la veille de l’Aïd al-Adha 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 26/05/2026 à 19h19

VidéoÀ la veille de l’Aïd al-Adha, la plage de Rabat a attiré de nombreux habitants venus chercher un peu de fraîcheur face à un thermomètre avoisinant les 40°C. Entre baignade, pique-nique, cafés en terrasse et sports nautiques, la grande bleue de la capitale a offert un moment de détente avant les célébrations du lendemain.

En cette veille de l’Aïd al-Adha, le thermomètre affichait 40°C, poussant de nombreux Rbatis à pique-niquer à l’ombre des parasols plantés dans un sable surchauffé, mais exposé à la brise vivifiante de l’océan. D’autres ont opté pour les terrasses de cafés et les clubs nautiques.

Les baigneurs se sont adonnés sans modération aux plaisirs de la grande bleue de la capitale, avant d’être, le lendemain, absorbés par les célébrations de l’Aïd al-Adha.

La plage de Rabat est une plage urbaine de sable doré, située à l’embouchure du fleuve Bouregreg, au pied de la Kasbah des Oudayas. Bordée par l’Atlantique, elle accueille régulièrement l’animation propre à la capitale marocaine.

Pour renforcer l’attrait touristique de cette étendue de 2,5 kilomètres, la wilaya de Rabat a doté le site d’espaces de détente, de cafés et d’équipements dédiés aux sports nautiques.

Interrogé par Le360, Taha El Hamdouchi, entraîneur dans un club de surf, s’est réjoui de cette affluence. «Cette belle journée intervient la veille de l’Aïd. L’ambiance est superbe, tout le monde va bien. La chaleur a ramené tout le monde ici», a-t-il déclaré.

Youyou, une touriste chinoise, dit apprécier la diversité des activités et le spectacle des estivants venus profiter du bord de mer. Elle observe que les gens aiment «se détendre sur la plage, aller se baigner dans l’océan, puis revenir sur le sable». Sur la plage, d’autres jouent au football ou au volley-ball. «C’est vraiment amusant, avec cette ambiance détendue et cette culture du surf», ajoute-t-elle.

La plage de Rabat a ainsi offert une parenthèse de fraîcheur et de légèreté. Entre l’océan, les parasols, les sports nautiques et les familles venues respirer avant les préparatifs de la fête, la capitale a trouvé sur son littoral l’un de ses meilleurs refuges contre la chaleur.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 26/05/2026 à 19h19
#Rabat#Plage#canicule#Tourisme#Aïd Al-Adha

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