Société

Rabat: la plage des Oudayas prise d’assaut sous l’effet de la chaleur

La plage des Oudayas prise d’assaut sous l’effet de la chaleur. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 18/04/2026 à 16h51

VidéoLa montée des températures a entraîné, ce samedi 18 avril, un afflux marqué de visiteurs vers la plage de Rabat récemment réaménagée. Dotée d’infrastructures modernisées, elle s’affirme comme une destination balnéaire de référence en ce début de saison.

Sous l’effet de la hausse des températures enregistrée ce samedi, la plage de Rabat, récemment réaménagée, a connu une forte affluence, attirant de nombreux visiteurs en quête de fraîcheur et de détente.

Située à l’embouchure du Bouregreg, au pied de la Kasbah des Oudayas, cette destination balnéaire a été prise d’assaut dès les premières heures de la journée. Inscrite dans une dynamique de requalification urbaine du littoral, la plage bénéficie désormais d’infrastructures modernisées et d’un aménagement renforcé de sa baie, intégrant notamment des espaces de loisirs, des clubs de surf ainsi que des points de restauration légère.

Interrogés par Le360, plusieurs visiteurs ont salué cette mise à niveau, qui améliore sensiblement l’expérience balnéaire. Venue de Kénitra, une jeune femme a salué «la beauté du site», qu’elle considère comme l’un des plus attractifs de la région de Rabat. Un habitué des lieux, adepte de surf, a pour sa part souligné les atouts naturels du site ainsi que la qualité des équipements sportifs, des éléments qui renforcent l’attractivité de la plage et favorisent une fréquentation continue tout au long de l’année.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 18/04/2026 à 16h51
#vague de chaleur#Plage#Rabat#réhabilitation#Surf #Baignade

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