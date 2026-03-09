Tourisme: l’ONMT met le Maroc sous les projecteurs de France Télévisions

Soutenue par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), l’émission «Voyage Voyage, les stars chantent au Maroc» revient sur les écrans le 13 mars 2026. Ce programme musical, diffusé sur France Télévisions, délaisse les plateaux classiques pour un format itinérant et immersif. L’objectif est de proposer une vitrine d’envergure à la destination Maroc en s’appuyant sur une narration qui lie la performance artistique à la découverte profonde du territoire.

Le tournage s’est ainsi déployé à Rabat, Fès et Ouarzazate, trois villes choisies pour la singularité de leur patrimoine. Les performances musicales prennent place dans des sites d’exception tels que la Kasbah des Oudayas, la Tour Hassan, Chellah, le Jardin Andalou, le musée de la Parure, le village des potiers de Fès, le Ksar Aït Ben Haddou ou encore Taman’Art à Ouarzazate.

Émission « Voyage Voyage, les stars chantent au Maroc » sur France Télévisions

Fidèle à l’approche expérientielle promue par l’ONMT, l’émission s’attache également à révéler les visages du Maroc contemporain. Artisans, créateurs et acteurs culturels ouvrent leurs univers aux artistes invités, donnant à voir un pays où traditions, savoir-faire et créativité dialoguent avec naturel.

Lire aussi : ONMT: double reconnaissance en Espagne pour le tourisme marocain

Présenté par Laury Thilleman, le programme réunit une affiche variée de la scène francophone, incluant notamment Magic System, Dany Brillant, Nicoletta, Lartiste ou encore Barbara Pravi. Ensemble, ils revisitent de grands classiques de la chanson française et des titres contemporains dans des arrangements originaux teintés d’influences orientales, multipliant duos inattendus et moments musicaux inédits.

À travers ce dispositif, la culture devient un levier stratégique pour valoriser l’image du pays auprès de millions de téléspectateurs. La diffusion sur le réseau France Télévisions offre une exposition médiatique majeure, renforcée par un plan de promotion soutenu. En mettant en avant l’énergie des acteurs locaux et la beauté des sites, l’ONMT cherche à renouveler le récit touristique du Maroc, affirmant son positionnement de destination à la fois authentique et moderne.