ONMT: double reconnaissance en Espagne pour le tourisme marocain

Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, se voit remettre l'un des deux prix.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a récemment remporté deux distinctions majeures décernées par les professionnels du voyage espagnols, consacrant le Maroc comme destination internationale de référence sur ce marché stratégique en 2025.

Par La Rédaction
Le 03/02/2026 à 15h26

Le Maroc confirme encore une fois sa place parmi les destinations les plus prisées du marché espagnol. En l’espace de quelques jours, le Royaume s’est vu décerner deux distinctions de premier plan par des organisations professionnelles du voyage en Espagne, saluant la cohérence et l’efficacité de la stratégie menée par l’Office national marocain du tourisme.

La Confédération espagnole des agences de voyages (CEAV) a ainsi désigné le Maroc «Destination internationale de l’année 2025». Le prix a été remis à Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, en reconnaissance des efforts soutenus déployés auprès des réseaux de distribution espagnols. Promotion ciblée, communication régulière et structuration de l’offre figurent parmi les leviers ayant permis de renforcer durablement la présence du Maroc dans les catalogues des agences de voyages et des tour-opérateurs espagnols.

Cette distinction revêt un poids particulier dans la mesure où la CEAV constitue le premier consortium d’agences de voyages en Espagne. Elle fédère des milliers de professionnels à travers le pays et joue un rôle central dans l’orientation des flux touristiques. Son choix vient ainsi conforter la solidité du partenariat entre le Maroc et les prescripteurs clés du marché espagnol.

Dans le même temps, la Fédération andalouse des agences de voyages (FAAV) a attribué au Royaume le titre de «destination internationale préférée» des agences de voyages d’Andalousie. Cette reconnaissance, remise à Achraf Fayda par Antonio Caño, président de l’Association cordouane des agences de voyages et secrétaire général de la FAAV, confirme l’attrait croissant du Maroc sur ce marché régional à forte proximité géographique et culturelle.

Ces deux distinctions s’inscrivent dans une dynamique portée par le renforcement continu de la connectivité entre l’Espagne et le Maroc. Le développement des liaisons aériennes point à point, conjugué aux lignes maritimes reliant le sud de l’Espagne au Royaume, facilite l’accessibilité et soutient la croissance des flux touristiques.

À travers cette double reconnaissance, l’ONMT assoit le positionnement du Maroc comme une destination fiable, performante et durable sur le marché espagnol, portée par une stratégie de long terme fondée sur la proximité avec les professionnels du voyage et une offre touristique en constante évolution.

Par La Rédaction
Le 03/02/2026 à 15h26
#ONMT#distinction#Tourisme#voyages au Maroc#Espagne#prix

