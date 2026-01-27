Tourisme: l’ONMT valide ses orientations 2026 après une année record

Fatim‑Zahra Ammor, ministre du Tourisme de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, et Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT.

Le Conseil d’administration de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), réuni le 27 janvier 2026, a entériné le bilan 2025 et validé les priorités stratégiques pour l’année à venir, dans un contexte de dynamique qui dépasse les tendances observées sur plusieurs marchés concurrents, selon le communiqué de l’Office.

L’année 2025 marque une nouvelle étape dans la trajectoire du secteur. Le Maroc a accueilli près de 20 millions de visiteurs, soit une progression de 14% par rapport à 2024. Les recettes touristiques ont atteint 124 milliards de dirhams à fin novembre, en hausse de 19%, tandis que les nuitées globales ont progressé de 9%, selon le communiqué présenté au Conseil.

Ces performances traduisent une amélioration simultanée des volumes et de la valeur, confirmant l’efficacité des leviers activés depuis la mise en œuvre de la feuille de route 2023-2026. Elles positionnent le Royaume parmi les destinations les plus compétitives de la région, dans un environnement international marqué par la normalisation post-pandémie et une concurrence accrue entre destinations méditerranéennes.

La montée en puissance du trafic s’appuie largement sur le renforcement de la connectivité aérienne. En 2025, la capacité a progressé de 12%, pour dépasser 12 millions de sièges, portée par l’intensification des partenariats avec les compagnies internationales, l’ouverture de nouvelles liaisons long-courrier, notamment Atlanta-Marrakech, et la création de bases aériennes sur le territoire national, selon le communiqué.

Cette stratégie a permis d’améliorer l’accessibilité du Royaume sur des marchés à fort potentiel et de soutenir la diversification des flux, réduisant la dépendance saisonnière et géographique de la demande touristique.

Lire aussi : La percée touristique du Maroc met sous pression les destinations méditerranéennes

Le Conseil d’administration a également mis en avant la transformation des outils de promotion. Le dispositif «World Class Marketing» repose désormais sur une approche digitale et data-driven, combinant campagnes multicanales, marketing d’influence et production de contenus ciblés à forte valeur ajoutée, selon le communiqué de l’ONMT. Cette orientation s’est traduite par des activations adossées aux grands rendez-vous culturels et sportifs. La campagne «Maroc, Terre de Football», déployée à l’occasion de la CAN 2025, illustre cette stratégie intégrée, articulant visibilité internationale et mise en avant des territoires, dans une logique de notoriété durable plutôt que de simple effet d’annonce.

Au-delà du constat, la réunion a permis de valider le plan d’action et le projet de budget 2026. Les priorités s’inscrivent dans l’objectif d’atteindre 26 millions de touristes à l’horizon 2030, d’accélérer la digitalisation des outils de pilotage, d’intégrer progressivement l’intelligence artificielle et de promouvoir une croissance touristique responsable et créatrice de valeur, selon le communiqué.

Dans son intervention d’ouverture, Fatim‑Zahra Ammor a insisté sur la dimension structurelle de cette dynamique, soulignant que les résultats observés «ne sont pas circonstanciels», mais le produit de décisions prises sur le long terme dans le cadre de la feuille de route sectorielle.

À l’issue des travaux, le rapport d’activité et le bilan financier de l’ONMT ont été approuvés, de même que le plan d’action 2026 et les projets structurants associés, en cohérence avec les orientations arrêtées pour l’ensemble du secteur, selon le communiqué.