Un milliard d’euros et 100.000 emplois générés: la vraie victoire du Maroc à la CAN 2025

Au-delà du rayonnement international qu’il a offert, l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations a eu des retombées très positives sur le plan économique et social. Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le pays a généré plus d’un milliard d’euros de revenus grâce à cet événement continental, qui a également eu un impact notable sur le tourisme et l’afflux de visiteurs, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mercredi 21 janvier.

Le ministre a précisé que la compétition a stimulé la consommation intérieure, avec une hausse des ventes automobiles de plus de 35%, et une augmentation globale de la consommation de près de 25%. Il estime que cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations a été la plus rentable jamais organisée, tant pour la Confédération africaine de football que pour le Maroc, avec des gains supérieurs d’un facteur de 1,8, ce qui illustre l’attractivité de ce rendez-vous sportif à l’échelle continentale.

Mais les bénéfices pour le royaume ne se limitent pas à la période de la compétition. Selon Ryad Mezzour, les investissements réalisés par le Maroc au cours des dernières années en préparation de l’événement, ainsi que pour l’accueil de la Coupe du Monde 2030, ont produit des retombées économiques durables. Ces investissements, estimés à environ 1 milliard d’euros, ont permis de créer près de 100.000 emplois dans différents secteurs et d’impliquer plus de 3 000 entreprises liées aux activités générées par ces grands événements.

Le ministre a également souligné que les préparatifs pour la Coupe d’Afrique ont permis d’achever 80% des infrastructures nécessaires pour accueillir la Coupe du Monde de football en 2030, que le Maroc organisera conjointement avec l’Espagne et le Portugal. Ces projets ont concentré près de dix ans de développement en seulement vingt-quatre mois, tout en offrant des bénéfices directs aux citoyens marocains, notamment dans les secteurs du transport, de la santé et des services divers, a-t-on lu dans Al Ahdath Al Maghribia. Les infrastructures, construites selon des standards internationaux, ont également contribué à la création d’emplois et à l’amélioration du cadre de vie.

Ryad Mezzour a souligné que ces chantiers ont eu un effet positif sur la croissance économique, rappelant que le Maroc a terminé l’année dernière avec une croissance de 4,5%. Il a insisté sur le fait que les acquis actuels sont le fruit de vingt-cinq années de travail sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, qui ont permis au Royaume d’organiser des événements sportifs aux normes internationales.

Le ministre a affirmé que le Maroc est aujourd’hui prêt, sur le plan logistique et sécuritaire, à accueillir une Coupe du Monde conforme aux standards mondiaux en 2030, un fait qui constitue une fierté non seulement pour le pays, mais pour tout le continent africain. Le succès de l’organisation de la CAN 2025 a, selon lui, servi de répétition grandeur nature, démontrant la capacité du Maroc à accueillir un Mondial avec qualité et professionnalisme, tout en prouvant sa préparation complète sur les plans logistique et sécuritaire.