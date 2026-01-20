Animation, parcs à thème et expériences immersives: les nouvelles priorités du tourisme

La première édition africaine du IAAPA Summit s’est tenue du 19 au 21 janvier 2026 à Marrakech, réunissant opérateurs internationaux, investisseurs et autorités marocaines. Comme l’a souligné Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, l’événement coïncide avec un moment de rayonnement pour le Maroc, suite au succès international de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Les infrastructures modernisées et les célébrations populaires ont confirmé la capacité du Royaume à organiser des événements de dimension mondiale.

Selon la ministre, accueillir le sommet de l’IAAPA au Maroc à ce moment précis n’est pas un hasard. Le pays affirme sa place sur la scène internationale et envoie un signal clair aux investisseurs: le Maroc est désormais une plateforme d’investissement touristique capable de prolonger les séjours et de proposer des expériences variées allant du ski dans l’Atlas au surf sur l’Atlantique, en passant par les immersions culturelles dans les médinas et les séjours dans le désert.

Le Maroc a enregistré près de 20 millions de touristes en 2015, un chiffre record qui traduit une croissance de 53% par rapport à 2019, alors que le tourisme mondial progressait de 3% sur la même période.

Cette performance est le résultat d’une vision stratégique à long terme portée depuis plus de 26 ans par le roi Mohammed VI et renforcée par des mesures gouvernementales concrètes. Un plan d’urgence post-COVID de 200 millions de dollars a été mis en œuvre pour soutenir l’emploi et les entreprises, tandis que des investissements significatifs ont été réalisés dans la connectivité aérienne et la promotion internationale afin d’attirer de nouveaux flux de touristes.

Parallèlement, la feuille de route touristique de 600 millions de dollars vise à accueillir 26 millions de visiteurs d’ici 2030 et marque un passage d’un modèle centré sur la destination à un modèle centré sur l’expérience.

Le Directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, a souligné que près d’un milliard de dollars ont été investis dans le secteur en 2025, traduisant une croissance à deux chiffres par rapport à 2024 et confirmant la résilience du tourisme marocain. Selon lui, ces investissements couvrent non seulement les infrastructures et les projets d’animation mais également les outils de financement et les programmes d’accompagnement pour les investisseurs, consolidant le Maroc comme marché attractif et mature pour les projets touristiques et de loisirs.

La valorisation des loisirs et de l’animation comme levier stratégique

La création de valeur par visiteur devient un impératif, et le Maroc s’oriente vers un tourisme axé sur la qualité, l’innovation et l’expérience.

L’animation et les loisirs ne sont plus des options mais un pilier central de la stratégie du secteur. Selon son Directeur général, la SMIT a structuré sa feuille de route autour de deux axes complémentaires. Le premier vise les projets d’animation de petite et moyenne envergure, permettant de dynamiser l’écosystème local et de soutenir les PME. Le second concerne les projets de grande envergure, tels que les parcs à thème et les développements expérimentaux emblématiques, avec un accompagnement complet des investisseurs. Ces initiatives sont soutenues par des mécanismes concrets, incluant une charte d’investissement compétitive offrant jusqu’à 30% d’incitation sur les dépenses d’investissement, ainsi que des programmes sectoriels spécifiques, tels que les banques de projets touristiques et un prochain programme qui servira à financer et à accélérer les projets de loisirs sur l’ensemble du territoire.

Pour Fatim-Zahra Ammor, le Maroc dispose d’une offre naturellement adaptée aux expériences et aux loisirs. Le Royaume propose aux touristes de surfer le matin, de skier l’après-midi, de profiter d’un dîner raffiné dans une médina millénaire et de passer la nuit à la belle étoile dans le désert. L’objectif est de prolonger la durée des séjours, d’accroître la valeur ajoutée par visiteur et de renforcer le positionnement international du pays. Elle soutient que la demande est là, l’infrastructure est prête, les mécanismes de financement existent et la visibilité s’accroît.

Le Royaume anticipe les retombées de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 qui sera un puissant catalyseur d’investissements dans les infrastructures et le tourisme. L’objectif n’est pas seulement d’accueillir l’événement mais de bâtir un héritage durable, en développant des écosystèmes de projets touristiques et de loisirs capables de générer de la valeur sur le long terme. La modernisation des infrastructures, le renforcement de la connectivité et le développement des offres de loisirs et d’animation contribuent à une croissance qualitative du secteur.

Cette stratégie vise à transformer le Maroc en une destination où la performance touristique se mesure non seulement au nombre de visiteurs mais aussi à la valeur économique créée par chaque séjour.

Les projets touristiques sont également conçus pour diversifier l’économie locale, créer des emplois et renforcer le tissu entrepreneurial régional. Les initiatives déclinées par la SMIT incluent la création de parcs à thème et d’attractions culturelles destinés aux familles et aux touristes internationaux, le développement d’expériences immersives et de centres de loisirs pour prolonger la durée des séjours, ainsi que le soutien aux PME locales à travers la charte d’investissement et les programmes sectoriels.

Suite aux discours des autorités en charge du tourisme, la stratégie nationale apparait encore plus claire, car elle illustre une approche intégrée où le tourisme devient un vecteur de modernisation économique et sociale. L’attractivité internationale est renforcée par la diversification de l’offre et l’investissement dans les infrastructures, tandis que la création de valeur par visiteur repose, quant à elle, sur des projets d’animation et de loisirs qui dépassent la seule logique de fréquentation.