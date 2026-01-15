Ces pays émetteurs qui tirent le tourisme à la hausse

Les grandes tendances du tourisme pour l’année 2025 se dessinent désormais avec clarté. À fin novembre, le Maroc a déjà accueilli 18 millions de touristes internationaux, un chiffre renforcé par environ 1,8 million d’arrivées supplémentaires en décembre. Reprises par le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 16 janvier, les dernières statistiques publiées par l’Observatoire du tourisme confirment une année particulièrement dynamique, marquée à la fois par la progression des arrivées et par une nette augmentation du nombre de nuitées.

Sur les onze premiers mois de l’année, les établissements d’hébergement touristique classés ont enregistré près de 39,8 millions de nuitées, soit une hausse de 9% par rapport à la même période en 2024. Cette performance traduit une consolidation de l’activité touristique nationale et témoigne d’un allongement des séjours dans plusieurs destinations phares du Royaume.

«Par pays émetteurs, la France conserve sans surprise sa place de premier marché touristique pour le Maroc. À fin novembre, les arrivées françaises ont atteint 5,2 millions, en progression de 11%, représentant une part de marché de 29%», écrit L’Economiste. Ces chiffres s’appuient sur le nouveau modèle d’estimation adopté par l’Observatoire du tourisme, aligné sur les standards internationaux et fondé sur un échantillon représentatif issu des déclarations des établissements d’hébergement classés.

L’Espagne se positionne en deuxième place avec 4,1 millions d’arrivées, en hausse de 13% sur un an. Le Royaume-Uni complète le podium avec 1,2 million de visiteurs et une croissance remarquable de 20%. D’autres marchés européens affichent également des évolutions positives, notamment les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie et l’Allemagne. Parallèlement, les marchés canadien et américain poursuivent leur montée en puissance, portés par le développement des liaisons long-courriers et l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes nord-américaines.

Du point de vue géographique, Marrakech et Casablanca dominent les arrivées internationales, suivies par les points d’entrée terrestres de Sebta/Beni Anzar et de Tanger Med. L’aéroport d’Agadir Al Massira a accueilli 1,2 million de passagers internationaux à fin novembre, tandis que celui de Marrakech Ménara a enregistré 4,33 millions d’arrivées touristiques sur la même période.

Cette dynamique s’est traduite par des performances exceptionnelles en matière de nuitées, notamment à Marrakech. La ville ocre a dépassé les 12,4 millions de nuitées dès le mois de novembre, franchissant ainsi, avant la fin de l’année, le record établi en 2024. Marrakech confirme son statut de locomotive du tourisme national, concentrant à elle seule 31% des nuitées enregistrées au Maroc.

«La région Marrakech-Safi affiche dans son ensemble des résultats très encourageants», note L’Economiste. Essaouira continue de séduire, avec des hôtels ayant cumulé 1,1 million de nuitées en onze mois, en progression de 6% par rapport à l’an dernier. La province d’Al Haouz n’est pas en reste, avec 1,2 million de nuitées enregistrées, soit une croissance de 5% sur un an.

Agadir signe également un excellent cru en 2025. À fin novembre, la destination totalise 7,4 millions de nuitées, en hausse de 11%, confirmant son attractivité auprès des clientèles nationales et internationales. Casablanca affiche, pour sa part, une progression encore plus marquée, avec 2,8 millions de nuitées et une croissance de 15% par rapport à 2024, portée par son positionnement de hub économique et d’affaires.

Dans l’ensemble, ces indicateurs traduisent une année 2025 particulièrement favorable pour le tourisme marocain, soutenue par la diversification des marchés émetteurs, le renforcement de la connectivité aérienne et la solidité des grandes destinations urbaines et balnéaires du pays.