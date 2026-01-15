CAN 2025: le Maroc salué par les leaders du tourisme français

La Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), organisée au Maroc, s’impose comme l’un de ces moments charnières, une vitrine internationale à forte portée touristique selon les leaders du tourisme français. Pour Christian Mantei, président d’Atout France, «l’événement révèle une réalité désormais difficilement contestable par la capacité du Royaume à concevoir, piloter et valoriser des manifestations internationales complexes», soutient-il dans un communiqué diffusé après la demi-finale ayant opposée le Maroc et le Nigéria, ce mercredi 14 janvier, qui s’est soldée par la victoire du Maroc et, par ricochet, le bénéfice de disputer une finale, 22 ans après.

«Le Maroc montre qu’il sait organiser des événements internationaux au plus haut niveau. Tout est fluide, lisible, maîtrisé. Et derrière cette réussite, on perçoit une vision stratégique claire portée par l’ONMT pour transformer chaque événement en vecteur touristique durable», souligne-t-il.

Au-delà du spectacle sportif, les observateurs mettent en avant la solidité des fondamentaux. Infrastructures, logistique, accueil et coordination opérationnelle apparaissent comme les piliers d’un dispositif éprouvé. «On sent un pays prêt, structuré, confiant dans sa capacité à recevoir le monde», poursuit Christian Mantei. Selon lui, la CAN est pensée comme un outil de rayonnement territorial, capable d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et à découvrir différentes régions du Royaume.

Cette approche intégrée, articulant événementiel et promotion touristique, renforce la lisibilité de la destination Maroc sur les marchés internationaux, précise le communiqué, car selon les leaders du tourisme français, il traduit une montée en maturité dans la manière de concevoir le tourisme comme une chaîne de valeur, et non comme une simple juxtaposition d’offres.

Du côté des opérateurs touristiques, le message est tout aussi clair. Patrice Caradec, président du Syndicat des entreprises du Tour Operating (SETO), insiste sur l’effet de confiance généré par un événement de cette ampleur. «Pour les tour-opérateurs, un rendez-vous comme la CAN agit comme un accélérateur de crédibilité. Il démontre que la destination est fiable, capable d’absorber des flux importants tout en maintenant des standards élevés de qualité», explique-t-il.

La diffusion mondiale de la CAN offre au Maroc une exposition médiatique de premier plan. Des millions de téléspectateurs découvrent un pays moderne, organisé et accueillant. «Le sport devient ici un formidable outil de projection touristique», observe Patrice Caradec. «Il raconte un pays en mouvement, capable de valoriser ses territoires et la diversité de ses expériences. L’ONMT joue un rôle central en donnant à chaque événement une portée qui dépasse largement la compétition elle-même.»

Pour les leaders du tourisme français, cette visibilité contribue à renforcer l’image du Maroc comme destination capable d’accueillir des événements internationaux tout en capitalisant sur leur héritage économique et touristique.