Tourisme

ONMT: la campagne «Maroc, Terre de Lumière» illumine la façade du Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat

La campagne de l’ONMT illuminant l’écran extérieur du stade Prince Moulay Abdellah.

Le spot de la campagne internationale «Maroc, Terre de Lumière» de l’ONMT est diffusé sur l’écran extérieur monumental du Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, l’une des enceintes sportives les plus emblématiques du Royaume et une vitrine urbaine de tout premier plan qui contribue au rayonnement du Maroc.

Par La Rédaction
Le 12/01/2026 à 09h13

La diffusion de la campagne de l’ONMT sur l’écran extérieur du stade Prince Moulay Abdellah offre une visibilité exceptionnelle aux images du Maroc. Des milliers de supporters, visiteurs et habitants, ainsi que les publics internationaux présents à Rabat lors des grands rendez-vous sportifs, découvrent une destination moderne, inspirante et accueillante. Cette exposition transforme l’espace public en véritable vitrine de la marque Maroc, au cœur d’un lieu chargé d’émotion collective et de rassemblement, souligne l’ONMT dans un communiqué.

En investissant la façade extérieure du Stade Prince Moulay Abdellah, l’ONMT affirme une approche innovante de la communication touristique, en phase avec les grandes infrastructures du pays et les événements à forte portée médiatique, poursuit la même source.

Lire aussi : CAN 2025: Lamalif Group signe la mise en lumière des grands stades marocains

Conçue et réalisée par Lamalif Group, référence marocaine en matière d’éclairage architectural et de solutions urbaines innovantes, la façade extérieure du stade se déploie comme une surface média lumineuse de grande ampleur. Grâce à une technologie LED intégrée à l’architecture du bâtiment, le stade devient un signal visuel fort, visible de loin et parfaitement intégré au paysage urbain de la capitale.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre la Fédération royale marocaine de football et l’Office National Marocain du Tourisme, qui œuvrent conjointement à faire du sport un levier puissant de promotion du Royaume. En associant l’univers du football à la valorisation touristique, ce partenariat renforce l’attractivité du Maroc auprès des publics nationaux et internationaux.

À travers cette action, le Maroc porté par les exploits exceptionnels des Lions de l’Atlas, projette une image forte, contemporaine et hospitalière. Une image portée par la lumière, le sport et l’émotion partagée, qui accompagne le pays dans sa dynamique de visibilité internationale et de préparation aux grands rendez-vous à venir, conclut ledit communiqué.

#Tourisme#CAN 2025#ONMT#FRMF

Economie

Economie

Economie

