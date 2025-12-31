CAN 2025: Lamalif Group signe la mise en lumière des grands stades marocains

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), que le Maroc accueille du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Lamalif Group met son savoir-faire au service d’une ambition claire: faire des stades marocains de véritables joyaux architecturaux, capables de s’imposer la nuit comme des repères forts, et d’amplifier l’émotion des supporters comme des téléspectateurs.

Pendant toute la compétition, Lamalif Group transforme les enceintes sportives en scènes vivantes où la lumière, l’architecture et le son fusionnent, avec un objectif constant: accompagner les temps forts, soutenir la ferveur et projeter l’image d’un Maroc moderne, ambitieux et rayonnant à l’échelle mondiale, sans jamais renier son identité.

Lamalif Group signe la mise en lumière des stades marocains lors des matchs de la CAN 2025

Au premier rang, le Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat incarne cette ambition et s’affirme comme une enceinte désormais digne des meilleurs stades au monde. Le projet a été piloté de bout en bout par les équipes de Lamalif Group, de l’étude au lighting design, de l’ingénierie à l’intégration, jusqu’à la programmation et l’exploitation, avec une exigence opérationnelle de très haut niveau et une continuité de service renforcée sur toute la durée de la CAN.

La mise en lumière intérieure a été conçue pour couvrir l’ensemble des usages du stade, du terrain aux tribunes, en passant par les circulations et espaces publics, afin d’assurer confort visuel, sécurité, lisibilité des flux et qualité d’image pour les retransmissions télévisées. Le dispositif a été élaboré pour répondre à des standards internationaux, notamment ceux de la FIFA.

Au-delà de l’éclairage fonctionnel, la façade du stade a été pensée comme une véritable surface média. Le dispositif s’appuie sur des réglettes LED pixels capables d’afficher jusqu’à 60 images par seconde, pilotées par un serveur média de dernière génération, pour déployer des scénographies lumineuses entièrement programmables, synchronisées en temps réel avec les moments clés des matchs et ajustées tout au long de la compétition. Des faisceaux laser permanents complètent l’ensemble, renforçant la présence nocturne du stade et son rôle de phare de la ville de Rabat pendant la CAN.

Lire aussi : CAN 2025 au Maroc: jusqu’à 12 milliards de dirhams de retombées économiques attendues

Pour prolonger cette mise en scène de la lumière, Lamalif Group a intégré des dispositifs sonores dans des zones stratégiques y compris à l’extérieur du stade, afin de renforcer l’immersion, d’amplifier l’intensité émotionnelle et de créer une expérience globale où lumière et son accompagnent les séquences sportives et les célébrations.

«Notre métier consiste à révéler l’architecture des lieux, à orienter les regards et à instaurer un rythme visuel et émotionnel. Pendant la CAN, notre ambition est que chaque stade devienne un espace vivant, expressif, capable de raconter une histoire, de vibrer au tempo du match et de laisser une empreinte durable dans la mémoire des spectateurs», déclare la Direction de Lamalif Group.

Cette mobilisation ne se limite pas au Stade Prince Moulay Abdellah. Dans le cadre de la CAN, Lamalif Group assure également la mise en lumière du Stade Al Barid, du Stade Olympique Moulay Abdellah, tous deux à Rabat, ainsi que du Stade Ibn Battouta à Tanger. L’objectif est clair: déployer une signature lumineuse cohérente et immédiatement identifiable, conçue pour émerveiller sur site comme à l’écran et faire rayonner les stades marocains bien au-delà des frontières.