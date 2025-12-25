CAN 2025 au Maroc: jusqu’à 12 milliards de dirhams de retombées économiques attendues

À l’heure où la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se déroule au Maroc, le Royaume accueille bien plus qu’une compétition sportive. L’événement le plus suivi du continent africain s’impose comme un levier économique majeur, mobilisant l’ensemble de l’écosystème touristique, des transports, des services et des infrastructures, tout en renforçant l’attractivité et le rayonnement international du pays.

Sur le plan économique, la CAN 2025 agit comme un puissant catalyseur d’activité. Les projections font état de retombées pouvant atteindre 12 milliards de dirhams, portées par l’afflux massif de visiteurs et la hausse de la consommation pendant la durée de la compétition, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Entre 600.000 et un million de supporters, de délégations sportives et de professionnels affluent actuellement vers les villes hôtes. Cette fréquentation exceptionnelle profite directement à l’hébergement touristique, à la restauration, au commerce de proximité, à l’artisanat et aux réseaux de transport, tout en soutenant la demande intérieure à une période traditionnellement favorable pour ces secteurs. Les taux d’occupation hôtelière progressent nettement et de nombreux opérateurs enregistrent une activité supérieure à leurs prévisions initiales.

La CAN joue également un rôle d’accélérateur d’investissement. Les infrastructures sportives modernisées, les améliorations des réseaux de transport et la mise à niveau des équipements urbains et hôteliers entrent désormais en phase d’exploitation. Ces investissements, engagés en amont de la compétition, s’inscrivent dans une logique de rentabilité à long terme et visent à renforcer durablement la compétitivité des territoires concernés, bien au-delà de l’événement.

Dans ce contexte, Royal Air Maroc se positionne comme un acteur central de la dynamique économique en cours. La compagnie aérienne nationale assure le transport d’au moins 500.000 supporters durant la compétition, un volume exceptionnel qui se traduit par une hausse marquée du trafic passagers et par des recettes additionnelles estimées à environ 1,5 milliard de dirhams, a-t-on pu lire dans Challenge. Le renforcement des capacités du hub de Casablanca, cœur de la stratégie africaine de la compagnie, permet d’absorber cette demande accrue.

Les liaisons avec les pays qualifiés, notamment le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, la Tunisie, le Mali, le Nigeria ou le Cameroun, sont intensifiées, tandis que les fréquences avec plusieurs grandes métropoles européennes abritant d’importantes diasporas africaines sont également renforcées. Cette montée en puissance consolide la position de Royal Air Maroc comme transporteur de référence entre l’Afrique, l’Europe et le reste du monde.

L’impact de la CAN 2025 se mesure aussi sur le marché de l’emploi. L’organisation de la compétition mobilise actuellement des milliers d’emplois directs et indirects dans la sécurité, l’événementiel, la logistique, l’accueil, les médias et les services. Pour de nombreux jeunes, la CAN constitue une opportunité concrète d’insertion professionnelle et de développement de compétences immédiatement mobilisables dans d’autres secteurs.

Sur le plan social, la compétition s’inscrit pleinement dans l’espace public. Les fan zones installées dans les villes hôtes attirent un large public et contribuent à la mixité sociale, à l’inclusion et à la cohésion nationale. La CAN devient ainsi un moment de rassemblement populaire, dépassant le cadre strictement sportif pour investir les dimensions culturelles et identitaires.

La CAN 2025 représente également un enjeu stratégique majeur pour la diplomatie sportive marocaine. En accueillant simultanément des équipes, des supporters et des délégations officielles venues de tout le continent, le Maroc démontre sa capacité à assurer la sécurité des sites, la fluidité des transports et la coordination des acteurs institutionnels, dans un contexte de forte exposition médiatique. Cette expérience grandeur nature s’inscrit dans la perspective de la Coupe du monde 2030, que le Royaume co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

À l’échelle africaine, la compétition renforce la position du Maroc comme partenaire clé pour l’organisation de grands événements sportifs. Le sport s’affirme ici comme un instrument de soft power, favorisant le dialogue, la coopération et le rapprochement entre les nations. La présence de responsables politiques, de dirigeants d’instances sportives et de décideurs économiques confère à l’événement une dimension diplomatique informelle, propice aux échanges stratégiques.

Sur la scène internationale, la CAN 2025 est un test de crédibilité immédiat pour le Maroc. La qualité des infrastructures, la performance logistique, le niveau de sécurité et l’accueil réservé aux supporters sont observés de près par les instances sportives et les investisseurs internationaux. À travers cette organisation, le Royaume affirme son ambition de s’imposer comme une plateforme régionale de référence pour l’événementiel sportif et, plus largement, comme un hub économique et touristique majeur du continent africain.