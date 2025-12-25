CAN 2025: visite guidée au Centre de coopération policière africaine à Salé

Installé au cœur de la vallée du Bouregreg à Salé, le Centre de coopération policière africaine (CCPA) inaugure un dispositif inédit pour la CAN: une collaboration étroite et harmonieuse entre les polices du continent pour garantir la sécurité de tous.

Afin de consolider ce partenariat interafricain, la DGSN a mis en place, en concertation avec les forces de sécurité des nations participantes, une structure d’envergure. Le360 a pu y constater la présence d’officiers de liaison venus de chaque pays engagé dans cette CAN 2025.

Le préfet-directeur du centre, Abderrafie Menouari, explique que la mission du CCPA est d’assurer la liaison entre les supporters présents au Maroc, leurs polices d’origine et les services de sécurité nationaux. Il a précisé que, sur hautes instructions royales, cette structure a été instaurée pour «étoffer la coordination au service de la quiétude, du maintien de l’ordre et de la paix» pour l’ensemble des citoyens africains.

Qualifiant cette initiative de «première», le directeur a souligné la présence d’observateurs des polices espagnole et portugaise au sein de la structure. L’objectif est clair: «Partager notre expérience avec ces pays en prévision notamment de l’organisation de la Coupe du monde 2030», a-t-il conclu.

Au Centre de coopération policière africaine à Salé. (Y.Mannan/Le360)