Rabat: installation de 4.000 caméras de surveillance pour renforcer la sécurité urbaine

La ville de Rabat vient de finaliser l’installation de 4.000 caméras destinées à renforcer la sécurité urbaine et la surveillance publique. Ce système de vidéosurveillance urbaine comprend des caméras intelligentes pour renforcer la sécurité et la gestion du trafic, avec un déploiement final prévu pour la fin 2025, selon des sources concordantes. Ce projet majeur, parrainé par la wilaya, vise une couverture sécuritaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Une grande partie de l’installation du réseau a déjà été effectuée sur les grandes artères et les places de la capitale. Chaque poteau est équipé d’un jeu de trois caméras qui enregistreront et surveilleront le trafic instantané à 360 degrés.

Ce réseau moderne de caméras de surveillance, équipées de technologies avancées, vise «à améliorer la sécurité publique tout en optimisant la gestion de l’ordre urbain».

Interrogés par Le360, des habitants de Rabat ont mis en relief le rôle et l’importance de ces caméras «destinées à consolider la sécurité et la sérénité de la population, notamment les usagers de la route», en prévision de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030.

Nos interlocuteurs ont noté que les grandes capitales du monde sont équipées de ce type d’équipement.