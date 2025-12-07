Société

Rabat: installation de 4.000 caméras de surveillance pour renforcer la sécurité urbaine

Les caméras de surveillance fonctionneront 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. (Y.Mennan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 07/12/2025 à 08h21

VidéoLa ville de Rabat achève un projet d’installation de 4.000 caméras dédiées à la gestion de la sécurité urbaine et de la surveillance publique.

La ville de Rabat vient de finaliser l’installation de 4.000 caméras destinées à renforcer la sécurité urbaine et la surveillance publique. Ce système de vidéosurveillance urbaine comprend des caméras intelligentes pour renforcer la sécurité et la gestion du trafic, avec un déploiement final prévu pour la fin 2025, selon des sources concordantes. Ce projet majeur, parrainé par la wilaya, vise une couverture sécuritaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Une grande partie de l’installation du réseau a déjà été effectuée sur les grandes artères et les places de la capitale. Chaque poteau est équipé d’un jeu de trois caméras qui enregistreront et surveilleront le trafic instantané à 360 degrés.

Ce réseau moderne de caméras de surveillance, équipées de technologies avancées, vise «à améliorer la sécurité publique tout en optimisant la gestion de l’ordre urbain».

Interrogés par Le360, des habitants de Rabat ont mis en relief le rôle et l’importance de ces caméras «destinées à consolider la sécurité et la sérénité de la population, notamment les usagers de la route», en prévision de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030.

Nos interlocuteurs ont noté que les grandes capitales du monde sont équipées de ce type d’équipement.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 07/12/2025 à 08h21
#Rabat#Sécurité#Sécurité routière

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Caméras de surveillance, équipements, sanitaires...Pour El Aïd, le marché Kasbah Mediouna de Casablanca met les petits plats dans les grands

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sécurité urbaine: la ville de Tanger se dote de 533 caméras de surveillance pour 56 millions de dirhams

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: contre le vandalisme, la médina s’équipe en caméras de surveillance

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Justice: pour traquer les escrocs en tous genres, des caméras de surveillance dans les tribunaux

Articles les plus lus

1
De décharge à espace vert: le futur parc de Médiouna avance à grands pas
2
Le caftan marocain prépare une entrée majestueuse à l’Unesco au grand dam d’Alger
3
Rabat: installation de 4.000 caméras de surveillance pour renforcer la sécurité urbaine
4
À la découverte d’«Aérobus», nouvelle navette reliant Casablanca à l’aéroport Mohammed V
5
Iyad Ag Ghali: le terroriste que l’Algérie a fabriqué, protégé et lâché contre le Mali
6
Accident à Fnideq: un camion percute un café, trois victimes décédées
7
Paradoxe algérien: condamner la colonisation, sacraliser ses frontières
8
Non, ils ne respectent pas l’Afrique
Revues de presse

Voir plus