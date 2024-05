Sécurité urbaine: la ville de Tanger se dote de 533 caméras de surveillance pour 56 millions de dirhams

Dans le cadre d’une collaboration entre le ministère de l’Intérieur, l’Agence pour la promotion et le développement des provinces du Nord (APDN), le Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la commune urbaine de Tanger, un nouveau projet visant à garantir la sécurité des habitants de la perle du Détroit voit le jour: l’installation d’un grand nombre de caméras de surveillance.

Ce projet, d’un investissement total de 56 millions de dirhams, est le plus important du genre dans la région. Il vise à renforcer le dispositif de surveillance et de contrôle dans les rues et places publiques de la ville.

Lire aussi : Tanger: contre le vandalisme, la médina s’équipe en caméras de surveillance

Les contributions se répartissent comme suit: 28 MDH de la part de la Direction générale des collectivités territoriales, 14 MDH du Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et 14 MDH de la commune urbaine de Tanger.

Selon des sources internes, l’installation des caméras se fera en plusieurs étapes, avec une prévision de finalisation d’ici 2027. L’APDN supervisera l’ensemble du processus, qui comprendra la mise en place de plus de 533 caméras de haute qualité, ainsi que le déploiement d’un réseau de fibre optique, d’électricité et d’infrastructures nécessaires sur une distance d’environ 20 kilomètres, couvrant 111 points de surveillance stratégiques.

Lire aussi : Tanger: la vidéosurveillance sécuritaire renforcée

Ces caméras qui se retrouveront partout entre les quartiers de Beni Makada, Malabata ou encore la médina, seront reliées à une salle de contrôle centralisée, située au siège de la préfecture de police de Tanger. Cette salle sera équipée des dernières technologies pour assurer une utilisation efficace et optimale du système de surveillance.

Ce projet s’inscrit dans une volonté partagée de garantir la protection à la fois des citoyens et des biens publics. Il témoigne de l’engagement des autorités locales et régionales à moderniser les infrastructures de sécurité urbaine dans la région de Tanger et lutter contre la criminalité.