Caméras de surveillance, équipements, sanitaires...Pour El Aïd, le marché Kasbah Mediouna de Casablanca met les petits plats dans les grands

Au marché de moutons de Kasbah Mediouna de Casablanca, les éleveurs paient 2.000 dirhams pour exploiter un stand de vente pendant 15 jours. Et c’était le même tarif l’année dernière en 2023. C’est ce que confirme Hamza Derkaoui, responsable de ce marché dans une déclaration pour Le360.

«Ce marché qui existe depuis sept ans est à la fois très bien organisé et très bien surveillé. Les 150 exposants venant pour la plupart de plusieurs villes et régions du Maroc vendent des moutons provenant d’Espagne et de Roumanie», précise notre interlocuteur.

Ce marché de bétail équipé de caméras de surveillance, de mosquée et de sanitaires fait partie des installations qui avaient pour objectif d’améliorer l’expérience des acheteurs qui sont nombreux à se diriger vers ce marché en prévision de l’Aïd Al-Adha.

«C’est un marché qui dispose de tous les équipements nécessaires au confort des éleveurs qui viennent vendre leurs moutons ici. Mosquée, sanitaires, des caméras de surveillance à 360 degrés qui couvrent tout le marché», affirme à son tour Ali Mounaji du comité d’organisation du marché de moutons de Kasbah Mediouna.