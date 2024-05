Les moutons espagnols débarquent à Tanger, et voici leurs prix de vente sur le marché

Les moutons d’origine espagnole, plus connus sous le nom de Mérinos, sont entrés dans la ville du Détroit. Un seul camion en provenance d’une ville du sud de l’Espagne en a transporté environ 480 via le port de Tanger Med, où les procédures de contrôle et d’importation sont toujours en cours d’exécution par les agents de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Selon le constat de l’un des propriétaires des fermes dans la région, il s’agit du premier lot d’un ensemble de moutons qui sera importé d’Espagne dans les prochains jours, et dont le nombre total pourrait dépasser les 2.000 têtes.

Le propriétaire en question a expliqué pour Le360, que les opérations de vente débuteront demain, dimanche, et les citoyens pourront acquérir ce type de moutons dont les prix oscillent entre 1.800 et 3.000 dirhams. Selon lui, il s’agit de prix abordables pour tous, et inférieurs à ceux des moutons marocains qui atteignent parfois jusqu’à 8.000 dirhams.

Riyad Ouahtita, expert agricole, considère quant à lui que la race des Mérinos se distingue par la qualité élevée de sa viande et sa faible teneur en gras, ainsi que par son taux de gain moyen quotidien (GMQ) élevé.

La race Mérinos remonte à l’époque des Phéniciens, où elle existait en Afrique du Nord et sur le territoire marocain. Elle est considérée comme l’une des races les plus productives en laine au monde.

Certaines sources historiques indiquent que l’appellation de la race Mérinos dérive de «Mérinides», du nom des éleveurs à l’époque de l’État marocain des Mérinides (1244-1465) qui ont introduit cette race d’ovins à laine excellente en Andalousie, où elle leur est encore attribuée aujourd’hui.