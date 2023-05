Aïd Al-Adha: voici à quoi ressemblent les mérinos, ces moutons importés d’Espagne

L’Aïd Al-Adha aura bel et bien lieu cette année au Maroc. Et les préparatifs vont bon train pour assurer la disponibilité du cheptel et stabiliser les prix. Dans la province de Benslimane, en particulier au souk Jamaa Fdalate, les éleveurs ont déjà importé des moutons de la race mérinos depuis l’Espagne.

Quelles sont les caractéristiques de ce mouton? «Il n’y a pas de grande différence entre cette race et les races locales. Les ovins mérinos importés sont âgés de plus de 13 mois et ressemblent beaucoup aux ovins des régions d’Ezzhiliga et de Ghoualem», explique Amine Horma, importateur d’ovins interrogé par Le360.

Côté prix, Amine Horma précise que les ovins locaux et importés devraient coûter entre «1.500 et 3.500 dirhams l’animal». Il réfute, par ailleurs, toutes les spéculations concernant une envolée du prix du mouton à l’approche de l’Aïd, à l’origine d’effets néfastes sur les acheteurs.

Lire aussi : Aïd Al-Adha: les prix des moutons vont augmenter de 15 à 25%

«Les ovins importés d’Espagne vont tirer le prix du mouton vers le bas. Les mérinos se vendent aux alentours de 55 à 60 dirhams le kilogramme. La seule différence entre les ovins du Maroc et ceux importés se trouve au niveau du poids», note, pour sa part, Driss Sitel, lui aussi importateur d’ovins dans la province de Benslimane.

Dans une déclaration pour Le360, le président de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR), Mohamed Karimine, avait fait savoir que pas moins de «100.000 têtes seront importées d’Espagne, de Roumanie, d’Italie et de Pologne, entre autres». Il avait ajouté que ces importations serviraient surtout à créer un effet psychologique en fixant un prix de référence pour stabiliser le marché contre les comportements spéculatifs.