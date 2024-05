Casablanca: ce que l’on sait de l’effondrement d’un immeuble au quartier Bourgogne

Les résidents de Derb Loubila, situé à l’intersection des boulevards Moulay Youssef et El Hank, ont été surpris par un bruit assourdissant en plein après-midi. L’effondrement d’un immeuble de quatre étages a provoqué une onde de choc. Selon des témoignages recueillis sur place, cet écroulement pourrait être lié à des travaux de rénovation entrepris par l’un des habitants, causant des fissures structurelles.

Mercredi 22 mai, les autorités locales, alertées par l’apparition de fissures inquiétantes, avaient ordonné l’évacuation immédiate de l’immeuble. Moins de 24 heures plus tard, la bâtisse s’est effondrée, ne laissant derrière elle qu’un amas de débris.

A.Lamkhaida/Le360

Les secours et les forces de sécurité se sont rapidement mobilisés sur les lieux pour sécuriser la zone et évaluer les dégâts. Jusqu’à l’écriture de ces lignes, ils travaillent sans relâche pour déblayer les décombres et s’assurer qu’aucun résident n’était pris au piège sous les gravats.