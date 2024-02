Effondrement d’une bâtisse dans l’ancienne médina de Fès: le récit du drame

Samedi 10 février, alors que la soirée débutait paisiblement dans l’ancienne médina de Fès, un bruit sourd a brutalement interrompu la quiétude du quartier de Zqaq Rommane. Une bâtisse construite sur trois étages venait de s’effondrer. Mais si la catastrophe a eu lieu dans la nuit, ses premiers signes s’étaient manifestés dès les environs de 16 heures, lorsque des parties du toit ont commencé à se détacher.

Selon des témoignages recueillis sur place, l’effondrement soudain de cette maison, fragilisée par les récentes pluies et son état de vétusté, n’a laissé aucune chance à ses occupants. Les secours, arrivés promptement sur les lieux, ont dû faire face à un amas de débris pour atteindre les victimes sous les décombres.

Au moment des faits, les ruelles étroites de la médina étaient animées, comme à leur habitude en fin de journée. «On était près de l’entrée de notre rue, et on a entendu un énorme bruit. C’est à ce moment-là qu’on a réalisé qu’une bâtisse s’était effondrée», rapporte un témoin, décrivant l’effroi et la confusion qui ont régné durant les premiers instants.

Un autre riverain, qui se trouvait dans la maison de jeunes au moment du drame, décrit l’arrivée précipitée d’un jeune en larmes, annonçant la terrible catastrophe. «Lorsque nous sommes arrivés, les services de secours étaient déjà présents sur les lieux. Certains témoins nous ont rapporté avoir entendu le son de coups de marteau sur un mur, qui auraient probablement provoqué l’effondrement de la maison», relate-t-il.

Rapidement dépêchées sur place, les équipes de secours se sont lancées dans une course contre la montre pour fouiller les décombres. Objectif: rechercher des survivants et sauver qui pouvait l’être. Deux corps sans vie ont été les premiers à être extraits, suivis de trois autres, portant le bilan final à cinq décès, trois hommes et deux femmes, victimes de cet effondrement.