Hydrogène vert: le Maroc et les Pays-Bas en synergie

L’hydrogène vert rapproche le Maroc et les Pays-Bas. Leila Benali, ministre de la Transition énergétique, et Rob Jetten, ministre du Climat et la politique énergétique, vice-premier ministre des Pays-Bas, viennent d’apposer leurs signatures sur un plan d’action dédié aux énergies renouvelables et à l’hydrogène vert pour la période 2024-2025.

D’après l’hebdomadaire La Vie Éco, ce plan établit une feuille de route pour la coopération bilatérale entre les deux pays. Il met notamment l’accent sur le renforcement du partenariat au niveau gouvernemental et partage des connaissances sur les stratégies et la législation.

Le plan d’action vise également la promotion de la collaboration entre les entreprises afin de développer des projets communs favorisant la transition énergétique et la chaîne internationale d’approvisionnement en hydrogène.

D’après la même source, cette approche structurée et collaborative découle de la mise en œuvre du protocole d’accord signé entre les participants un an auparavant, le 21 juin 2023.

Selon le département de Benali, la signature de ce plan d’action a eu lieu dans le sillage du Sommet mondial de l’hydrogène 2024 organisé cette semaine à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Cet événement d’envergure internationale, qui a été organisé par le Conseil de l’énergie durable en partenariat avec le gouvernement néerlandais et d’autres opérateurs locaux, a rassemblé des leaders mondiaux de l’énergie et des représentants gouvernementaux pour promouvoir l’hydrogène vert et accélérer la transition énergétique mondiale.

Lors de ce Sommet, la ministre a passé en revue les différentes initiatives et les projets marocains dans le domaine de la transition énergétique pour développer le secteur de l’hydrogène, à même d’avoir incité le Maroc à adhérer au Forum international du commerce de l’hydrogène, y compris le développement de projets d’hydrogène vert et de leurs dérivés à l’horizon 2030.