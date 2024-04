Hydrogène vert: Jazouli vend l’«Offre Maroc» aux investisseurs allemands

Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, lors de sa visite du siège de la Fédération des chambres d’industrie et de commerce allemandes, à Berlin, le 22 avril 2024.

Accompagné de Zohour Alaoui, ambassadrice du Maroc en Allemagne, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, s’est rendu au siège de la Fédération des chambres d’industrie et de commerce allemandes (DIHK) où il s’est entretenu avec Ilya Nothangel, membre du Conseil d’administration, en présence des expertes de la DIHK Louise Maizières et Elisabeth Strahl, autour des relations économiques germano-marocaines, les investissements et l’hydrogène.

À cette occasion, Ilya Nothangel a souligné l’importance d’établir des liens solides avec des partenaires fiables, notamment dans le contexte actuel de difficultés économiques. «C’est pourquoi l’initiative du Maroc de rechercher des investisseurs en Allemagne est très appréciée», a-t-il affirmé, notant que les entreprises allemandes sont particulièrement attentives à «l’Offre du Maroc» dans la filière de l’hydrogène vert.

The Moroccan delegation, led by Minister @mohcine_jazouli, held high-level bilateral meetings with counterparts from German institutions, as well as a series of business meetings and appointments (1/3) pic.twitter.com/ladqFJRwjK — MICEPP (@miceppgov_ma) April 23, 2024

Mohcine Jazouli a également effectué une visite à la nouvelle usine d’électrolyseurs de Siemens Energy avec une délégation comprenant notamment Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ghali Skalli, du directeur général de l’investissement et du climat des affaires, et Hicham Chaoudri, directeur de l’investissement.

«L’Offre Maroc», destination d’investissement privilégiée

Cette nouvelle usine, où la délégation marocaine a été accueillie par Anne-Laure de Chammard, membre du comité exécutif, et Dietmar Siersdorfer, vice-président Senior pour l’Afrique et le Moyen-Orient, joue un rôle crucial dans la production d’hydrogène vert, élément clé de la transition vers une économie à faible émission de carbone.

D’après Mohcine Jazouli, ce roadshow allemand, qui passe apr Berlin, Wolfsburg, Hannovre et Munich, a pour objectif de rencontrer des responsables gouvernementaux et des entreprises pour présenter «l’Offre Maroc» comme destination d’investissement privilégiée.

Il a ainsi souligné la dimension de cette initiative pour attirer les investisseurs et rehausser le niveau de partenariat entre les deux pays, en particulier dans les secteurs de la mobilité électrique et de l’hydrogène, notant que les entreprises allemandes leaders dans ces domaines ont réagi positivement aux opportunités offertes par le Maroc et exprimé un réel intérêt pour les secteurs d’avenir proposés par le Maroc.

«La relation entre le Maroc et l’Allemagne se caractérise par un engagement mutuel à explorer et à saisir les opportunités d’investissement, témoignant ainsi d’une volonté de coopération fructueuse dans le développement économique et technologique», a soutenu le ministre.

Mohcine Jazouli s’est également entretenu avec la directrice pour l’Allemagne du constructeur aéronautique et automobile Rolls Royce, Stephanie Willmann, avant de rencontrer le député de la Bavière et président de la Chambre de commerce arabo-allemande, Peter Ramsauer, ainsi que son directeur général, Abdelaziz Mekhlafi.

Promouvoir les investissements allemands au Maroc

Les travaux de cette première journée du roadshow, qui se poursuit jusqu’au jeudi 25 avril, se sont clôturés par une rencontre avec Bärbel Kofler, secrétaire d’État parlementaire du ministère fédéral de la coopération économique et du développement.

Ainsi, Bärbel Kofler a exprimé sa satisfaction quant à la visite de la délégation marocaine, avant de relever l’importance des échanges avec le Royaume sur des sujets cruciaux pour le développement durable, tels que les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et la mobilité électrique, ainsi que l’investissement dans les infrastructures. «Cette rencontre a permis de creuser ces thèmes et de générer des idées pour une collaboration plus étroite entre l’Allemagne et le Maroc», a-t-elle ajouté.

La responsable allemande a, par ailleurs, remercié les participants à ces travaux pour leur engagement dans ces discussions fondamentales, ce qui témoigne de leur détermination à poursuivre les efforts en faveur du développement durable et de la coopération internationale.

Durant les réunions qui ont marqué la première journée du roadshow, Mohcine Jazouli a estimé que le niveau d’investissement des opérateurs allemands au Maroc n’est pas aligné sur le potentiel de coopération entre les deux pays, soulignant sa volonté de stimuler les relations économiques à travers davantage de partenariats bilatéraux.

Minister @mohcine_jazouli is set to kick off a Roadshow in #Germany.

As part of this Roadshow organized by @amdie_agency, he will also participate in the Hannover Messe and lead the Morocco Now conference under the theme "creating synergies for sustainable partnerships". (1/3) pic.twitter.com/A2DXm0gFoE — MICEPP (@miceppgov_ma) April 22, 2024

Organisé par l’AMDIE, en partenariat avec l’ambassade du Maroc en Allemagne, ce roadshow intervient dans un contexte marqué par le lancement de «l’Offre Maroc» dans le secteur de l’hydrogène vert et la concrétisation de plusieurs conventions d’investissement dans la filière des batteries électriques, donnant naissance à un écosystème automobile propre qui pourrait être consolidé avec des opérateurs allemands.

La tournée prévoit ainsi des rencontres avec des décideurs, investisseurs et institutionnels allemands, des visites de sites industriels, une participation à la Foire de Hanovre, événement majeur où le Maroc exposera ses atouts et opportunités d’investissement dans les métiers d’avenir, en plus de la tenue d’une conférence «Morocco Now» à Munich le 24 avril, sous le thème «Créer des synergies pour des partenariats durables».