Maroc-Espagne: Mohcine Jazouli à Barcelone et à Bilbao, afin de renforcer la dynamique de l’investissement

Attendu en Espagne ces lundi 29 et mardi 30 janvier 2024, Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, y présidera une délégation notamment composée de l’Agence marocaine du développement et des exportations (AMDIE) et de la CGEM.

À Barcelone, puis à Bilbao, ces rencontres sont organisées par le Conseil économique Maroc-Espagne, la Promotion de l’emploi national, principale organisation patronale de Catalogne, et la Confédération entrepreneuriale basque (CONFEBASK), principale organisation patronale du Pays Basque.

Selon La Vie Éco, ces rencontres visent à renforcer la dynamique d’investissement et d’affaires entre le Maroc et l’Espagne. Le Business forum, prévu à partir de demain, lundi 29 janvier 2024, réunira à Barcelone plus de deux cents dirigeants d’entreprises marocaines et catalanes, pour échanger sur les moyens de renforcer la dynamique d’investissement.

Ce forum se tient dans la continuité d’une Déclaration conjointe entre les deux pays, signée en présence du Roi Mohammed VI et de Pedro Sanchez, Président du gouvernement espagnol, en avril 2022.

Au lendemain de cette rencontre, la délégation marocaine sera également accueillie par la Confédération entrepreneuriale basque (CONFEBASK), à Bilbao. Les discussions devront se concentrer sur divers sujets, relatifs aux investissements basques au Maroc.

Selon La Vie Éco, des visites seront programmées dans des unités de production emblématiques de l’industrie basque, et des sessions de travail seront organisées avec les membres de l’association de l’écosystème ferroviaire espagnol MAFEX.

Au menu également, plusieurs réunions de travail auront lieu avec des chefs d’entreprises espagnoles dans des secteurs d’activité clés: automobile, aéronautique, ferroviaire, énergies renouvelables, électroménager, textile ou industrie pharmaceutique.

D’après La Vie Éco, ces rencontres économiques attestent de la volonté commune de renforcer, d’encourager et de catalyser davantage les opportunités d’investissement existantes pour les communautés d’affaires des deux pays.

Elles soulignent aussi la solidité des relations diplomatiques et d’un partenariat économique renouvelé entre le Maroc et l’Espagne.