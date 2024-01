Maroc-Espagne: deux rencontres d’affaires, les 29 et 30 janvier, à Barcelone et Bilbao

Dès lundi, les entreprises marocaines mettront le cap sur l’Espagne. Elles se déplaceront, en effet, en masse pour prendre part à deux importantes rencontres entrepreneuriales qui se tiendront les 29 et 30 janvier 2024 à Barcelone et Bilbao. Ces rendez-vous d’affaires sont organisés par le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la fédération d’entreprises catalane Foment et la confédération patronale basque Confebask.

Ces rencontres, placées sous le thème «Investir au Maroc : un pari compétitif pour explorer de nouveaux marchés», seront l’occasion de présenter les opportunités d’investissement au Maroc aux chefs d’entreprise catalans et basques et d’explorer les possibilités de partenariats, avec un accent particulier sur les secteurs stratégiques, indiquent les organisateurs.

Lire aussi : Le Maroc et l’Espagne décident de développer leur partenariat politique et économique tous azimuts

Les rencontres connaîtront la participation de Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karima Benyaich, ambassadrice du Maroc en Espagne, Chakib Alj, président de la CGEM, Adil Rais et Clemente González Soler, coprésidents du CEMAES, ainsi que des personnalités institutionnelles et des chefs d’entreprise des deux pays.

Renforcer les relations économiques maroco-espagnoles

Selon les organisateurs, ces deux rendez-vous d’affaires ne manqueront pas de renforcer les relations économiques entre le Maroc et l’Espagne, qui ne cessent de s’améliorer depuis plus d’une décennie. Le voisin du Nord est, en effet, depuis 11 ans, le premier partenaire commercial du Maroc, alors que ce dernier est le deuxième partenaire non européen et le premier partenaire africain de l’Espagne.

Le Royaume est aussi la principale destination des investissements espagnols en Afrique, recevant plus d’un tiers des investissements directs espagnols destinés au continent. En 2020, l’Espagne disposait d’un stock d’investissements au Maroc se montant à 1.944 millions d’euros, avec 524 filiales de sociétés espagnoles et 670 entreprises espagnoles détenant plus de 10% du capital de sociétés de droit marocain.

Quant aux échanges commerciaux bilatéraux, ils ont doublé durant la dernière décennie, signant des taux de croissance supérieurs à 10% par an depuis 2011. En 2022, le volume de ces échanges avoisinait les 20 milliards d’euros.