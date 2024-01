Transport maritime: la ligne Tarfaya-Fuerteventura réactivée en 2024, selon EFE

Suspendue depuis 2008, la liaison maritime entre Tarfaya et la ville de Puerto del Rosario, située sur l’île canarienne de Fuerteventura, devrait reprendre au cours de l’année 2024. C’est que qu’annonce une dépêche de l’agence de presse espagnole EFE, citant les conclusions d’une réunion, tenue le 11 janvier aux îles Canaries, entre le secrétaire général du ministère des Transports et de la Logistique Khalid Cherkaoui et le président du gouvernement canarien Fernando Clavijo.

D’après le ministre canarien des Travaux publics, du Logement et de la Mobilité, Pablo Rodríguez, qui a également assisté à cette rencontre, le projet constitue «une énorme opportunité» économique et culturelle pour deux territoires si proches. «Le Maroc a fourni un important effort d’investissement pour améliorer ses infrastructures, de sorte que le port de Tarfaya n’a plus rien à voir avec ce qu’il était il y a 10 ou 15 ans», a-t-il affirmé, ajoutant que, de son côté, l’archipel espagnol a également mis à niveau ses infrastructures routières, afin que «toutes les conditions soient réunies» pour la reprise «dans un délai très court» du transport de marchandises et de passagers.

Le responsable espagnol a aussi déclaré que les deux ports sont en mesure de fournir «un service optimal» et que toutes les autorités des deux pays sont disposées à traiter les autorisations nécessaires à la reprise de cette liaison maritime. Une compagnie espagnole aurait d’ailleurs déjà manifesté son intérêt pour assurer la liaison Tarfaya-Puerto del Rosario.

Même son de cloche du côté de la présidente du Conseil insulaire de Fuerteventura, Lola Garcia, pour qui toutes les conditions sont réunies pour la reprise, courant 2004, de cette liaison «essentielle pour les relations entre les Canaries et le Maroc, mais surtout pour Fuerteventura».

Opérationnelle entre 2007 et 2008, la ligne a été suspendue suite à un accident impliquant un navire de la compagnie espagnole Naviera Armas, le 31 avril 2008 à Tarfaya. Sa réactivation a été évoquée après le réchauffement des relations maroco-espagnoles.

En mai 2023, dans une lettre adressée au précédent chef de l’exécutif canarien Ángel Victor Torres, le ministre des Transports et de la Logistique Mohammed Abdeljalil avait exprimé la volonté du Maroc de rétablir cette ligne maritime pour «renforcer les liens commerciaux et logistiques» entre les deux pays. Le 27 décembre dernier, Fatiha El Kamouri, Consule générale du Maroc aux îles Canaries, avait également eu des discussions avec l’actuel président du gouvernement canarien, Fernando Clavijo, portant sur la relance de cette liaison maritime.