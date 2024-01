Transport maritime: l’opérateur néerlandais WEC Lines lance un service direct entre Agadir et Liverpool

À partir de ce mois de janvier, l’opérateur maritime néerlandais WEC Lines lance un service direct entre les ports d’Agadir et de Liverpool. C’est ce qu’a révélé ce jeudi 11 janvier Container News, un média basé en Grèce et spécialisé dans le transport maritime. Selon le portail, cette nouvelle liaison maritime offre une alternative rapide et respectueuse de l’environnement aux importateurs britanniques de produits frais, éliminant ainsi le besoin de transport par camion terrestre.

Lire aussi : Transport maritime: le danois DFDS acquiert FRS Iberia Maroc

«Le service utilisera la flotte de navires existante du WEC, opérant entre 850 et 1.000 EVP (équivalent vingt pieds, NDLR). Certains de ces navires sont déjà utilisés pour expédier des marchandises réfrigérées britanniques aux touristes et aux expatriés résidant dans les îles Canaries. Ils vont désormais prolonger leur route via Agadir avant de retourner au Royaume-Uni», indique-t-il, en citant un communiqué de l’opérateur néerlandais.

D’après le média, WEC Lines devrait acquérir environ 50 unités réfrigérées supplémentaires pour soutenir ce nouveau service. Une nouvelle expansion de sa flotte est également attendue.