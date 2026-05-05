Info360. La Cour des comptes audite la communication des ministères, une première

Le siège de la Cour des comptes à Rabat.. Adil_Gadrouz

C’est un chantier inédit que vient d’ouvrir la Cour des comptes. L’institution dirigée par Zineb El Adaoui a enclenché une mission d’évaluation consacrée à un domaine rarement passé au crible: la communication institutionnelle des ministères.

Jusqu’ici peu scrutée sous l’angle de la performance publique, la communication des administrations se retrouve aujourd’hui au cœur d’un travail d’investigation mené par les magistrats financiers. L’objectif est de comprendre comment les ministères communiquent, avec quels moyens et pour quels résultats.

Au-delà d’un simple état des lieux, la Cour des comptes cherche à apprécier la cohérence des stratégies déployées, l’efficacité des dispositifs mis en place et leur capacité à produire un impact réel. Dans le viseur également, la contribution de ces actions à des enjeux plus larges, notamment ceux liés aux Objectifs de Développement Durable, en particulier en matière de transparence et d’accès à l’information.

Une enquête en deux temps

Selon nos informations, la mission a démarré par une série d’entretiens avec des départements jugés clés. Le ministère chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ainsi que celui de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ont été les premiers à être auditionnés. L’objectif est d’évaluer les initiatives transversales mises en place pour structurer et moderniser la communication publique.

Dans un second temps, un questionnaire détaillé a été adressé à l’ensemble des départements ministériels. Un document particulièrement fouillé, qui passe en revue tous les aspects de la communication institutionnelle.

Les juges ne laissent rien de côté. Stratégies de communication, organisation interne, coordination entre services, budgets mobilisés, ressources humaines, outils techniques, tout est examiné.

Les pratiques concrètes sont également analysées, qu’il s’agisse de communication interne, de relations avec les médias ou de présence sur les réseaux sociaux. Les performances sont scrutées à la loupe, y compris les indicateurs d’audience comme le nombre de vues ou l’engagement généré par les publications.

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Autre volet sensible, la gestion de crise. Les dispositifs déployés lors de situations exceptionnelles, comme la pandémie de Covid-19 ou le séisme d’Al Haouz en 2023 font l’objet d’une attention particulière. La capacité des administrations à anticiper et à contrer la désinformation, notamment les fake news, est également évaluée.

À travers cette mission, la Cour des comptes ne se limite pas à dresser un diagnostic. Elle cherche aussi à identifier les dysfonctionnements, les insuffisances et les risques qui pèsent sur la performance de la communication publique.

En ligne de mire, formuler des recommandations concrètes pour améliorer les pratiques et renforcer la relation entre l’administration et les citoyens, souvent jugée perfectible.

Cette initiative pourrait marquer un tournant. Longtemps reléguée au second plan, la communication institutionnelle devient un sujet stratégique, désormais évalué à l’aune de son efficacité, de sa transparence et de son utilité réelle pour le public.